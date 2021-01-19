İki Şehrin Hikayesi kitabını kim yazmıştır? İki Şehrin Hikayesi kitabı özeti, konusu ve karakterleri

İki Şehrin Hikayesi, milyonlarca baskısıyla tüm zamanların en fazla satılan kitapları arasındadır. Esere ait ilk baskı 1859 senesinde hazırlanmıştır.

İki Şehrin Hikayesi Kitabını Kim Yazmıştır?

İki Şehrin Hikayesi, Charles Dickens tarafından kaleme alınmış bir eserdir. İngiliz yazar, kendi döneminin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Memur bir babanın oğlu olan Charles Dickens, çocukluk döneminin büyük bir dönemini maddi sıkıntılarla geçirmiştir. Kendi boya fabrikasında çalıştıktan sonra bir avukatın yanında işe başlamış ve bu sırada stenografi, yani kısa ve hızlı yazma tekniği öğrenmiştir.

Charles Dickens ilk kitabı olan Bay Pikvik’in Serüvenleri’ni 1937 yılında yayınlamıştır. Bundan sonra da dünyaca ünlü; Oliver Twist, Bir Noel Şarkısı, Perili Ev ve İki Şehrin Hikayesi gibi kitapları kaleme almıştır.

İki Şehrin Hikayesi Kitabı Özeti

Dr. Manette, aslında işlemediği bir suç yüzünden 18 yıl boyunca Paris’teki bir hapishanede kalır. Kendisi uzun bir süre sonra dostunun da yardımıyla serbest kalır ve Londra’ya dönmeye karar verir. Bu sırada kızı Lucia, aristokrat bir aileye mensup olan Charles Darnay ile evlenme kararı alır. Bu evliliğin ardından Fransız Devrimi yaşanır ve tüm karakterlerin yaşamları birdenbire değişir. İhtilalciler Darnay’in ailesini cezalandırır, hatta Darnay hapse atılır ve idam cezasına çarptırılır. Cezalı olduğu yıllar boyunca ailesiyle görüşmesine bile izin verilmez. Ancak bu esnada hiç beklenmedik biri Lucia ve Darnay’in kavuşmalarına yardım eder.

İki Şehrin Hikayesi Kitabı Konusu

İki Şehrin Hikayesi Fransız İhtilali öncesi ve sonrasında yaşanan travmatik olaylara dikkat çeken ve öldürenlerin nasıl ölenlerin yerine geçtiğini anlatan bir yapıttır. İki Şehrin Hikayesi karakter üzerinden burjuva ve aristokratlar arasındaki çatışmaları detaylıca ele almaktadır. Tarihi bir roman olma özelliği taşıyan bu kitap, Fransız İhtilali’ni tüm boyutlarıyla ele almaktadır.

İki Şehrin Hikayesi Kitabı Karakterleri

İki Şehrin Hikayesi’nde yer alan başlıca karakterler; Dr. Manette, Lucia Manette, Charles Darnay, Jarvis Lorry, Sydney Carton ve Madam Defarge şeklinde sıralanabilir. Önceleri çok başarılı bir doktor olan Dr. Manette, suçsuz yere yıllarca hapis yatar. Bunun sonucunda da büyük bir psikolojik yıkım yaşar. Lucia Manette ise Dr. Manette’in güzelliğiyle dikkat çeken kızıdır. Lucia, aristokrat bir ailenin oğlu olan Charles Darnay ile evlenir. Charles, ailesine rağmen ezilen kesimin yanında yer alan bir duruşa sahiptir. Ailesinin görüşleri sırasında hapis cezasına çarptırılır.

Charles Darnay, hapse girdikten sonra Lucia ile evliliğinden olan kızı korunmasız kalır. Jarvis Lorry de Charles’ın arkadaşı olarak bu dönemlerde kızının koruyuculuğunu üstlenir. Kitapta Fransız İhtilali’nin acımasız yönüne dikkat çekilmektedir. Bu ihtilalin en acımasız karakterlerinden biri de Madam Defarge olarak ele alınmaktadır. Madam’ın tek amacı aristokrat ailelerden büyük bir intikam almaktır.

Kitabın anahtar karakterlerinden biri de Sydney Carton’dır. Fiziksel özellikleri bakımından Charles’a benzeyen Carton, avukat olarak görev yapmaktadır. Kendisi karakter bakımından kötü nitelikler taşımakta ve mutsuz bir yaşam sürdürmektedir. Lucia’ya olan büyük aşkı Sydney Carton’ı geri dönülmez yollara sokar. Kitapta ana karakterler dışında bazı yan karakterler de başarılı şekilde ele alınmıştır. Ernest Defarge, Bayan Pross ve Jerry Crunher; bu karakterlerin başında gelmektedir.