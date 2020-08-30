İki kitap poşete girdi

Yolsuz Dere kitabını basan İkinci Adam Yayınevi’nin sahibi Alp Arıcan karara şaşırdıklarını, kitapta ‘çok da müstehcen ifadeler olmadığını’ söyledi. Arıcan, “Yayın evimizde ‘doğrudan baskı’ diye bir hizmetimiz var. Selma Aydın’ın kitabını 2016 yılında bu şekilde 500 adet bastık. Editörlük ve dağıtım hizmeti vermedik. Yani bizden kimse bu kitabı okumadı. Ama elbette bastığımız kitapların konusu nedir, zararlı bir şeyler var mı diye şöyle bir bakıyoruz. Ancak kitabın editörlüğünü üstlenmiyoruz ve satışını yapmıyoruz. Savcılık bizi tanık sıfatıyla çağırdı. Ben dönüp kitaba tekrar göz attım ancak her kitapta olabilecek nitelikte bir müstehcenlik gördüm. Karar için üzgünüm” dedi.

Önceki gün içinde tecavüzü anlatan masalların bulunduğu “Gül ve Düşün” kitabının yayınevi Arı Sanat Yayınevi’nden de benzer bir açıklama gelmiş, “Biz kitabı okumamıştık, kitabın editörlüğünü yazarın kendisi yaptı” denmişti. Kitabın yazarı Musa Dinç önceki gün Aydın’da tutuklanmıştı.