İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Gündelik yaşamda da yaygın şekilde kullanılan iki karpuz bir koltuğa sığmaz atasözü, işlerin doğru yapılabilmesi için önemli bir uyarı sağlıyor. Gerekli yerlerde bu güzel atasözünü amaca uygun kullanabilirsiniz.

İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar bazen iki ya da daha fazla işi aynı anda yapmaya çalışır. Ancak bu durum dolaştığı zaman bütün işleri hatalı yapmaya da kaybetme gibi bir durum söz konusu olabilmektedir. O yüzden öncelikle sırası ile işleri yapmak ve düzgün bir biçimde tamamlamak daha önemlidir.

İki Karpuz Bir Koltuğa Sığmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

İki karpuz bir koltuğa sığmaz atasözünün cümle içinde kullanarak anlatmak istediğinizi en iyi şekilde ifade edebilirsiniz.

‘’Önce elindeki işi bitirmen gerekiyor sonuçta iki karpuz bir koltuğa sığmaz.’’