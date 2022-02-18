İki kare toplamı nedir ve kaçtır? İki kare toplamı açılımı ve örnekleri ile konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan iki hafta vurgusu: Daha önemli hale gelecekBakan Koca'dan 'iki hafta' vurgusu: Daha önemli hale gelecek#Koronavirüs
Medipol Başakşehirli Trezeguetin Süper Lige dönüşü muhteşem olduMedipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu! #Trezeguet
Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...#RUSYA
Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruzBakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz#Fatih Dönmez
Donetsk merkezinde büyük patlama Halk Milisleri liderine bombalı saldırıDonetsk merkezinde büyük patlama! Halk Milisleri liderine bombalı saldırı#Rusya-Ukrayna
Beyoğlunda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldıBeyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldı!#Pitbull
Kremlinde kritik zirve... Putinden Ukraynaya çağrı: Kievin yapması gereken tek şey...Kremlin'de kritik zirve... Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Kiev'in yapması gereken tek şey...#Putin
Bakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştu#Aziz Sancar
Olaylı derbide zafer G.Saray Nefi deviren F.Bahçe BekonunOlaylı derbide zafer G.Saray Nef'i deviren F.Bahçe Beko'nun#Fenerbahçe Beko
Sevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı Korkunç su detayıSevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı! Korkunç 'su' detayı#Kadına Şiddet
Platonik aşk dehşeti Genç kız hayatının kâbusunu yaşadıPlatonik aşk dehşeti! Genç kız hayatının kâbusunu yaşadı#Hançer
İnanılmaz görüntüler Tüm zamanların en şiddetlisi...İnanılmaz görüntüler! Tüm zamanların en şiddetlisi...#Eunice
‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım#Demet Özdemir
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

İki kare toplamı nedir ve kaçtır? İki kare toplamı açılımı ve örnekleri ile konu anlatımı

İki kare toplamı nedir ve kaçtır İki kare toplamı açılımı ve örnekleri ile konu anlatımı

Matematikte çarpanlara ayırma konusunda en önemli özdeşliklerden bir tanesi iki kare toplamı olmaktadır. Bildiği üzere çarpanlara ayırma konusu, TYT ve AYT sınavlarının ortak konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sizin için İki kare toplamı nedir ve kaçtır? İki kare toplamı açılımı ve örnekleri ile konu anlatımını tüm detayları ile birlikte derledik.

Haberin Devamı

 Birçok denklem çözümü esnasında çarpanlara ayırma kuralları kullanılarak çözüme ulaşılması mümkün hale gelir. Konuyu iyice okuyarak örnekler sayesinde pekiştirdikten sonra bütün soruları çözecek seviyeye gelinmesi kolaylıkla mümkün hale gelmektedir. 

 İki Kare Toplamı Nedir ve Kaçtır? 

 Çarpanlara Ayırma konusu matematikte birçok sorunun çözümü noktasında ihtiyaç duyulan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Denklem çözme, türev, limit, integral, problem çözme gibi çeşitliliğe sahip durumda olan konuların yanı sıra geometri sorularında dahi çarpanlara ayırma konusundan sorular çıkmaktadır. ÖSYM, TYT sınavları esnasında geometri sorularında çarpanlara ayırma formülleri ile çözülen sorular sorulmuş durumdadır. Bundan dolayı çarpanlara ayırma formüllerini iyi bir şekilde öğrenmek gerekliliği söz konusudur. 

Haberin Devamı

 İki kare toplamı özdeşliği, çarpanlara ayırma konusunun en büyük öneme sahip olan alt başlıklarından bir tanesi olarak karşımıza çıkar. İki kare toplamını öğrenebilmek için daha öncesinde tam kare açılımının ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

 Tam kare formülü ise şu şekildedir: 

 (a + b)2 = a2 + b2 + 2 • a • b 

 Tam kare formülüyle beraber iki kare toplamı ve iki kare farkını birbirine karıştırmamak önemli bir konudur. Tüm formüller birbirine benzer bir yapı sergilese de esasında birbirlerinden oldukça farklıdırlar. 

 İki kare toplamı: a2 + b2 = (a + b)2 – 2 • a • b = (a – b)2 + 2 • a • b olup

 İki kare farkı ise: a2 – b2 = (a – b) • (a + b) şeklindedir. 

 Formüllerin tamamı farklı bir yapıya sahiptir. Tam kare farkında iki sayının toplamının karesi alınmaktadır. Daha sonra da bu açılım yapılmaktadır. İki kare toplamında iki sayının kareleri toplamı alınmaktadır. Daha sonra da açılım yapılmaktadır. İki kare farkı da aynen toplamda olduğu gibi iki sayının kareleri farkı alınarak ve sonrasında açılım yapılarak gerçekleştirilir. 

 Eğer formülleri birbirine karıştırma durumu söz konusu ise tam kare toplamı formülünde parantez olduğunu akılda tutmaya çalışmak son derece yararlı olacaktır. Böylelikle soru çözerken doğru formülü kurmak mümkün hale gelecektir.

Haberin Devamı

 

 İki Kare Toplamı Açılımı ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

 

 İki kare toplamı ve açılımı konusunun daha iyi bir şekilde anlaşılır olmasında örneklerin etkisi oldukça büyüktür. Bundan dolayı aşağıda örneklerle birlikte iki kare toplamı açılımı ve örnekleri verilmektedir. 

 İki kare toplamı örnekleri: 

 x² – 1 = ( x – 1 ) • ( x + 1) 

 Yukarıda verilmiş olan örnekte yalnızca x ifadesinin karesi alınmış gibi görünmektedir. Fakat esasında 1’in karesi de alınmış durumdadır. Her ne kadar üzeri 2 ifadesi kullanılmış olmasa da 1’in karesi 1’e eşit olduğundan dolayı bu eşitlikte iki kare farkı açılımı yapılmaktadır. 

 a² – 4 = a² – 2² = ( a – 2 ) • ( a + 2 ) 

 Bu örnekte a² – 4 ifadesinde de yalnızca bir sayının karesi alınmış gibi görünmektedir. Ancak esasında 4 sayısı da 2’nin karesi olduğundan dolayı ifade a² – 2² şeklinde yazılabilmektedir. Bu sayede iki kare farkı açılımı yapılmaktadır. 

Haberin Devamı

 a – b = 10, a² – b² = 120. Buna göre a² + b² ifadesi kaça eşittir? 

 Yukarıdaki soruda iki sayının farkını ve iki karenin farkı verilmiştir. Aynı sayılar kullanılarak iki karenin toplamı sorulmuştur. 

 İki kare farkı formülü kullanılarak çözüme ulaşılabilir. Buna göre: 

 a² – b² = ( a – b ) • ( a + b) ifadeleri birbirine eşit durumdadır. Soruda verilenler yerine konulduğunda 120 = 10 • ( a + b) / Her iki tarafı da 10’a bölündüğünde a + b = 12 ifadesine ulaşılmış olur. 

 İki denklemi kullanarak çözüme ulaşmak: 

 x + y = 12 ve x – y = 10 ifadeleri taraf tarafa toplandığında 2x = 22, x = 11 sonucuna ulaşılır. Bu sonuca göre ise y = 1 eşitliği ortaya çıkmaktadır. Kareleri toplamı ise 121 + 1’den 122 olmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul