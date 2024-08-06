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Üç ilde görev değişimi

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Recai Ocak#Kayseri
Üç ilde görev değişimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 15:19

Isparta, Edirne ve Kayseri’de il milli eğitim müdürleri değişti. Isparta’da Recai Ocak, Kayseri’de Coşkun Esen, Edirne'de ise Ferhat Yılmaz göreve başladı.

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Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Recai Ocak, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Ocak, göreve başlama mesajında, “Isparta'da Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in tensipleriyle 5 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla göreve başlamış bulunmaktayım. Eğitim öğretim alanında üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Kayseri’de il milli eğitim müdürlüğüne atanan Coşkun Esen, 6 Ağustos itibarıyla görevine başladı. Edirne'de ise 6 yıldır görev yapan Dr. Önder Arpacı görevi Ferhat Yılmaz'a teslim etti.

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#Isparta#Recai Ocak#Kayseri

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