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Son dakika... İstanbul'un ardından iki ilde daha eğitime ara

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Deprem#Eğitim
Son dakika... İstanbulun ardından iki ilde daha eğitime ara
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 22:05

Tekirdağ ve Kocaeli Valiliği, İstanbul’da meydana gelen depremler nedeniyle 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

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Tekirdağ Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle:

“Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır.”

Kocaeli Valiliği ise sosyal medya hesabından, 24 Nisan Perşembe günü il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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#Tekirdağ#Deprem#Eğitim

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