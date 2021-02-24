İki Gönül Bir Olunca Samanlık Seyran Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İki Gönül Bir Olunca Samanlık Seyran Olur; Birbirini seven ve aşık olan iki kişi için, varlığın olup olmamasının bir anlam taşımadığını anlatan bir atasözüdür.

İki Gönül Bir Olunca Samanlık Seyran Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

TDK’ya göre; “İki aşık için zenginlik mühim değildir” manasına gelen bir söz.

Birbirlerini seven iki kişi için, para ve mal varlığı gibi şeylerin bir önemi yoktur. İnsan sevdikten sonra, mütevazı bir yaşam şekliyle de mutlu olunabilir. Zenginlik, birbirini sevenler için mutlaka olması gereken bir şey değildir. İnsan aşık olduktan sonra, küçücük bir yerde bile yaşayabilir. Önemli olan, arada mutlaka sevginin olmasıdır.

İki Gönül Bir Olunca Samanlık Seyran Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Selin ile Mert, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyerek, bir yıl önce evlendi.

- Ali’nin kendisine ait bir evi yok, ama Aslı’yı çok seviyor, iki Gönül Bir Olunca Samanlık Seyran Olur.