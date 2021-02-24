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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 03:48 | Son Güncelleme:

İki El Bir Baş İçindir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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İki El Bir Baş İçindir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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İki el bir baş içindir atasözünün Türk Dil Kurumu'nca açıklamasına ve örnek cümle içerisindeki kullanımına dair tüm detayları derledik.

 

Her alanda söylenmiş bir atasözümüz bulunmaktadır. İnsanların ekonomik durumları ile ilgili olan atasözlerimizden birisi de iki el bir baş için olmaktadır.

 İki El Bir Baş İçin Atasözünün Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumu'nun hazırlamış olduğu atasözleri ve deyimler sözlüğünden iki el bir baş için atasözünün anlamı şu şekilde geçmektedir: sadece kendilerinin ve ailelerinin geçimlerini sağlayacak kadar geliri olan kişilerin bir başkasına yardım edebilecek ekonomik yeterliliğe sahip olmamasıdır.

 Diğer bir yandan bu atasözü sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek fiziki, sağlık ve ekonomik açıdan sadece kendisine yetebilen kişiler, bu anlamda da başkalarına yardım edebilme şansına sahip değildirler.

 İki El Bir Baş İçin Atasözüne Örnek Cümle İçerisinde ki Kullanımı

 Parça başı iş yaparak para kazanan ailenin evine engelli çocuklar için para toplamaya gidenler büyük bir tepkiyle karşılaştı. Ailenin babasının iki el bir baş içindir diye yardım toplayanlara çıkışmasıyla, yardım toplayanlar evi terk etti.

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