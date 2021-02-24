İki Dinle Bir Söyle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İki Dinle Bir Söyle, çak fazla konuşmanın iyi bir davranış olmadığını, karşıdaki kişiyi iyi dinledikten sonra konuşmanın daha faydalı olacağını anlatan bir atasözüdür.

İki Dinle Bir Söyle Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre; “ Aşırı konuşmak iyi bir şey değildir “ manasına gelmektedir.

Çok konuşan bir insan, hata yapmaya elverişli insandır. Özellikle karşısındakinin konuşmasına fırsat vermeden, devamlı bir şeyler söylemek, gereksiz sözlerin sarf edilmesine yol açar. Söylenenleri can kulağıyla dinleyip, tarttıktan sonra, düşünerek cevap vermek gerekir. Böylece hata yapma olasılığı en aza indirilir.

Anlatılan konunun detaylarını dinleyip öğrenmeden cevap verilmesi, yanlış cevap verilmesine neden olacaktır. Bu sebeple, çok iyi dinledikten sonra, kısa ve öz konuşmak gerekir.

İki Dinle Bir Konuş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- İnsanlar iki dinleyip bir konuşsalar, hata yapmazlar.

- Elif, apartman toplantısında İki dinleyip bir konuşarak, örnek bir davranış sergiledi.