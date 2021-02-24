İki Cambaz Bir İpte Oynamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İki cambaz bir ipte oynamaz atasözünü günlük hayatta sıklıkla duymaktayız. Bu atasözünde anlatılmak istenen iki kurnaz insanın birbirlerini kandırmalarının mümkün olmadığını söylemek istemektedir.

İki Cambaz Bir İpte Oynamaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

- 'Kurnazlıkta eşit olan iki kimse birbirlerini aldatmaz.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani aklı aynı kurnazlığa çalışan kimselerin birbirini kandırma ihtimali söz konusu değildir. İki hileci kişinin bir iş üzerine birbirlerini kandıra bilme olasılığı imkansızdır.

İki Cambaz Bir İpte Oynamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

İki cambaz bir ipte oynamaz atasözünü günlük yaşamda konuşmalarımızda öğüt vererek kullanmaktayız. İki cambaz bir ipte oynamaz atasözünü cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak;

- Annem hırsız hırsızı soymaz dedi. (iki cambaz bir ipte oynamaz)