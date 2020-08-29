İki birinci aynı üniversiteyi seçti

Sözel birincisi Muhammed Rodi Düger İletişim Fakültesi’ni, sayısal birincisi Özge Dilay Örüm ise Uluslararası Tıp Fakültesi’ni tercih etti. Birinciler ve sınavda ilk 100’e girerek derece elde eden öğrenciler üniversitenin Beykoz Kampüsü’nde düzenlenen törende basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya üniversiteyi tercih eden son beş yılın sınav birincilerinin yanı sıra üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, rektör yardımcıları, dekanlar ve öğrencilerin aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Hürriyet’e yaptığı açıklamada üniversite olarak sorumluluklarının arttığını belirterek şunları söyledi: “Bugün bizim sevinç günümüz. Birincilerin tercih ettiği bir üniversite olmak bize ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Başarılı öğrencileri üniversitelere kabul ederek bir yandan gayretimizin başarısını alıyoruz diğer yandan da gelecek yıllara yönelik bir motivasyon kazanmış oluyoruz. Uluslararası Tıp Fakültesi’ne ÖSYM’den sadece burslu öğrenci alıyoruz. Ücretli öğrenci kabul etmiyoruz. Bu öğrencileri özel bir eğitimle geleceğin bilim insanları, hekimleri olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası Tıp Fakültesi şu anda Türkiye’nin en yüksek taban puanıyla öğrenci alan fakültesi. Bunun dışında başarılı öğrencilerimiz diğer fakültelerimizi de seçiyor.”