İki birinci aynı üniversiteyi seçti

Toplantıya üniversiteyi tercih eden son beş yılın sınav birincilerinin yanı sıra üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, rektör yardımcıları, dekanlar, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve öğrencilerin aileleri katıldı. Rektör Aydın, Hürriyet’e yaptığı açıklamada üniversite olarak sorumluluklarının arttığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün bizim sevinç günümüz. Birincilerin tercih ettiği bir üniversite olmak bize ciddi bir sorumluluk da yüklüyor. Etkileşim karşılıklı olur. Kaliteli, başarılı öğrenci eğitimin daha da başarılı olması için sizi zorlar. Başarılı öğrencileri üniversitelere kabul ederek bir yandan gayretimizin başarısını alıyoruz diğer yandan da gelecek yıllara yönelik bir motivasyon kazanmış oluyoruz. Bizi denetleyen, aldığı eğitimi sorgulayan bir öğrenci kitlesiyle eğitimimize devam etmek üniversiteyi daha ileriye götürmek için bir araç haline geliyor. Bunun farkındayız. Ama her geçen gün sorumluluğumuzun arttığını da biliyoruz. Uluslararası Tıp Fakültesi’ne ÖSYM’den sadece burslu öğrenci alıyoruz. Ücretli öğrenci kabul etmiyoruz. Bu öğrencileri özel bir eğitimle geleceğin bilim insanları, hekimleri olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası Tıp Fakültesi, şu anda Türkiye’nin en yüksek taban puanıyla öğrenci alan fakültesi. Bunun dışında başarılı öğrencilerimiz diğer fakültelerimizi de seçiyor. İletişimi seçen arkadaşımız sözel birincisi. Tıp tek yol değil. Hayatta yaptığınız işi severek yapmak çok önemli. Hangi meslekte olursanız olun farklı, özel olursanız başarılı olursunuz. Bu vesileyle gençlerimize tek bir yoldan değil, mizaçlarına karakterlerine, zevklerine uygun yollardan gitmelerini tavsiye ediyorum.”

DÜZENLİ ÇALIŞMA BAŞARIYI GETİRİR

YKS’de sınav birincisi olup Medipol Üniversitesi’ni seçen öğrencilerin basınla tanıştırıldığı toplantıda bu yıl ve geçmiş yıllarda birinci olan öğrenciler hem hedeflerini anlattılar hem de önümüzdeki yılların üniversite adaylarına tavsiyelerde bulundular.

Muhammed Rodi Düger (2020 Sözel Birincisi): İletişim fakültesini seçtim. Ben okul dışında da entelektüel uğraşları olan bir insanım. Bu entelektüel uğraşları devam ettirebilmem için beni maddi, manevi ve zaman anlamında rahat ettirebilecek bir yer istiyordum. Tabi iletişimin ilgili olduğu sosyoloji, felsefe, toplum bilimleriyle de ilgiliyim. Bundan dolayı da iletişim bölümünü tercih ettim. İleride kendimi akademide görüyorum. 12’nci sınıftan önce sınava hazırlanmaya başladım. Pandemi süreci beni olumlu etkiledi. İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyordum, Bahçelievler’de oturuyorum. Bir saat git, bir saat gel uzun sürüyordu. Okul kapanınca ben bunu avantaja çevirdim evde oturdum çalıştım. Yerleşemeyenler için de hayatın sonu değil. Çalışırsanız başarırsınız. Eğer çalıştıysanız da olmadıysa o zaman çalışmanızda bir sıkıntı vardır. Orayı bence gözden geçirin.

Özge Dilay Örüm (2020 Sayısal Birincisi): Birinci olmayı hedeflemiyordum ama dereceyi hedefliyordum. Hedefime ulaştığım için mutluyum. Hedefim daha çok mühendislikti. Araştırmaya başladıkça bu alanda daha çok şey okudukça aslında araştırmacı hekim kimliğiyle de bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Bu şekilde tercihimi yaptım. Araştırmacı hekim kimliğiyle çalışmalarda bulunmak istiyorum. Aynı zamanda mühendislikle bu çalışmaları entegre edip tıp teknolojilerinde de bir şeyler üretmek istiyorum. Bunun için de en doğru yerin burası olduğunu düşündüm. Sınava hazırlanırken çalışma düzenimde saat, soru kıstası yoktu. Çalışmalarımı eksiklerim nelerse ya da neye yoğunlaşmak istiyorsam o şekilde yapıyordum ve bunun bir düzende kalmasını sağlıyordum. Sınava hazırlanacaklar çalışmalarını sürdürmeye ne olursa olsun özen göstersinler. Şartlar bizi zorlayabiliyor. Çalışmaya devam etsinler. Motivasyonunuz düşebiliyor, moraliniz bozulabiliyor. Bu zamanlarda belki de kısa bir ara verip kendilerine zaman ayırabilirler. Umarım herkes istediği hedefe ulaşabilir.

Mehmet Berke İşler (2019 Sayısal Birincisi): Bu yıl birinci sınıf oldum. Aklımda alana dair kesin bir fikrim yok. Ama benim yapmak istediğim şey daha araştırma odaklı bir hekim olarak ve bunu mühendisliğin kullandığı tekniklerle beraber birleştirerek farklı alanlarda çalışmalar yapmak.

Halil Hazar Gelener (2018 Sayısal Birincisi): Uluslararası Tıp Fakültesi’nde ikinci sınıfa geçtim. Bölümümüzün amacı araştırmacı hekim yetiştirmek. Sadece klinisyenlik değil de bilime katkı sağlayan insanlar yetiştirmek. Benim de temel amacım bu. Araştırmalara da başladım. Bunu devam ettirmek amacım. Dünyadaki covid-19’a karşı çaresizliğimiz bizi daha çok şevklendiriyor bu konuda çalışmak için.

Beyza Gürbüz (2017 Sayısal Birincisi): Uluslararası Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Kanser Lab’da çalışıyorum. Üniversitemizin araştırma laboratuvarında. Araştırmacı hekim olmayı hedefliyorum. Çünkü yalnızca tıp eğitimi bizim için artık yeterli değil. Dünya için de yeterli değil. Ne kadar ihtiyacımız olduğunu gördük. Uluslararası araştırmacı hekim olmak istiyorum.

İbrahim Ethem Hamamcı (2016 Sayısal Birincisi): Ben şu an dördüncü sınıfa geçtim. Üniversiteye başlarken beklentilerle geldim. Beklentimin üzerinde imkanlarla karşılaştım. Uluslararası Tıp Fakültesi’nde okuyorum. Aynı zamanda mühendislikte çift anadal yapıyorum. Yazılıma, kodlamaya, yapay zekaya çok fazla ilgi duyuyorum. İleriki hayatımda da yapay zekanın, derin öğrenmenin tıbbi görüntüleme, dataların işlenmesinde kullanılacağı alanlarda araştırmalar yapmak bu alanda doktora yapmak istiyorum. Yurtdışında doktora eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme dönüp hizmet etmek istiyorum.