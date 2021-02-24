İki Baş Bir Kazanda Kaynamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu sözle aynı anlama gelen birçok atasözümüz bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: ''İki Cambaz Bir İpte Oynamaz'' - ''İki Aslan Bir Posta Sığmaz.'' ve ''İki Kaptan Bir Gemiyi Batırır.'

İki Baş Bir Kazanda Kaynamaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlamı: Fikirleri uyuşmayan kişiler sürekli çatışma içinde olur. Bu da iletişimlerini sekteye uğramasına ve işlerin bozulmasına neden olur. Eğer bir iş yerinin yönetiminde iki kişi varsa fikir birliği sağlamaları şarttır.

İkinci Anlamı: İki Baş Bir Kazanda Kaynamaz sadece iş hayatında değil özel ilişkilerde de kullanılan bir atasözüdür. Görüşleri taban tabana zıt olan kişilerin bir arada bulunmaları ve arkadaşlık yapmaları zordur.

İki Baş Bir Kazanda Kaynamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Mithat ''iki baş bir kazanda kaynamaz'' diyerek istifa etti.