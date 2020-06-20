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HaberlerEğitim Haberleriİki bakandan LGS adaylarına başarı dilekleri
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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.06.2020 - 08:41,Son Güncelleme:

İki bakandan LGS adaylarına başarı dilekleri  

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İki bakandan LGS adaylarına başarı dilekleri  
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS’ye girecek adaylara başarılar diledi.

Bakan Selçuk, “Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Bakan Koca ise, “Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi, eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin” diye konuştu.

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