İki Aslan Bir Posta Sığmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Post kelimesi anlamına bakıldığı zaman henüz tüyleri alınmamış hayvan derisine verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayvanlardan alınan derilerin tüyleri üzerinde bırakıldığı zaman oluşan şeye verilen isim post manasına gelmektedir. İki Aslan Bir Posta Sığmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımını sizler için derledik.
Aslan ise ormanlarda yaşayan vahşi hayvanlardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra aslanlar güçlü ve hızlı hayvanlar olarak anlatılmaktadır. Masallarda yer almakta olan bu hayvan her zaman ormanların kralı adı ile de anılmaktadır.
İki Aslan Bir Posta Sığmaz atasözünün anlamı (TDK) nedir?
İki aslan bir posta sığmaz atasözünün anlamına bakıldığında belirli bir yaşam alanında bulunan yönetimde iki kişinin olamayacağı anlamına gelmektedir. İki kişi olması durumunda karışıklık olacağını ve aralarında anlaşmazlık çıkacağını anlatmaktadır. Çıkan bu anlaşmaz ise kötü sonuçlar doğurup işlerin daha da kötü bir hal almasına sebep olacaktır.
İki Aslan Bir Posta Sığmaz atasözünün örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Bu atasözüne bir örnek verilecek olursa başka bir atasözü ile örnek verilebilir; İki karpuz bir koltuğa sığmaz.