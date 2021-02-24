İki Aslan Bir Posta Sığmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Aslan ise ormanlarda yaşayan vahşi hayvanlardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra aslanlar güçlü ve hızlı hayvanlar olarak anlatılmaktadır. Masallarda yer almakta olan bu hayvan her zaman ormanların kralı adı ile de anılmaktadır.

İki Aslan Bir Posta Sığmaz atasözünün anlamı (TDK) nedir?

İki aslan bir posta sığmaz atasözünün anlamına bakıldığında belirli bir yaşam alanında bulunan yönetimde iki kişinin olamayacağı anlamına gelmektedir. İki kişi olması durumunda karışıklık olacağını ve aralarında anlaşmazlık çıkacağını anlatmaktadır. Çıkan bu anlaşmaz ise kötü sonuçlar doğurup işlerin daha da kötü bir hal almasına sebep olacaktır.

İki Aslan Bir Posta Sığmaz atasözünün örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözüne bir örnek verilecek olursa başka bir atasözü ile örnek verilebilir; İki karpuz bir koltuğa sığmaz.