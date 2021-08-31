İkea Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? İkea Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

IKEA çok uluslu olan bir İsveçli şirketler grubunu oluşturmaktadır. Günümüzde de çok sayıda ülke içerisinde ürünlerinin satış işlemini gerçekleştirmektedir.

IKEA Hangi Ülkenin Markasıdır?

IKEA satmış olduğu ürünlerin kalite ve fiyat oranları sayesinde günümüzde dünya çapında en yaygın olan bir mobilya mağaza zinciri sahibidir. İsveç’e ait olan bir markadır.

IKEA Nerede Üretiliyor?

IKEA markası Hollanda merkezli olan bir markadır. Firmanın ürettiği ürünler Hollanda içinde olmaktadır.

IKEA Markası Ne Zaman Kuruldu?

IKEA markası 1943 tarihinde İsveç içerisinde kurulmuş olan bir şirkettir. Günümüzde önemli bir yere sahip olmaktadır.

IKEA Markasının Sahibi Kimdir?

IKEA firmasının sahibi Ingvar Kamprad olmaktadır. Ingvar Kamprad IKEA markasını henüz on yedi yaşında iken kurmuştur.

IKEA Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

IKEA Delft markası, Hollanda merkezli olan montaja hazır mobilyalar, mutfak aletleri ve bununla birlikte ev aksesuarlarının tasarlanmasını sağlayan ve satışını gerçekleştiren çok uluslu İsveçli bir şirketler grubunu oluşturmaktadır. 1943 tarihinde 17 yaşında olan Ingvar Kamprad tarafından İsveç'te kurulmuştur.

IKEA, 2008 tarihinden bu zamana kadar dünyanın en büyük niteliğine sahip mobilya perakendecisi konumunda bulunmaktadır. Bloomberg Milyarderler Endeksi kapsamına bakıldığında Ocak 2018 tarihi itibari ile Ingvar Kamprad, $58,7 milyarlık olan tahmini net serveti ile dünya üzerinde en zengin sekizinci kişi olmaktadır.