İkdam ne demek, ne anlama gelir? İkdam kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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İkdam kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak öne çıkar. Aynı zamanda Türkçede yerleşik olarak kullanılan bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle farklı yazılı kaynaklarda ve makaleler de karşılaşılan bir sözcüktür. Aynı zamanda önemli edebi eserler ile beraber televizyonlarda da çıkan bir kelime olduğunu söylemek mümkün.

İkdam Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Taşımış olduğu adamlar kapsamında ikram kelimesi değişik biçimlerde ele alınır ve ifade edilir.

- Gayretle çalışma

- Sürekli uğraşma

Bu şekilde yukarıda verilen anlamları ile beraber Türkçede tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Her ne kadar günlük hayatta çok fazla öne çıkması bile, farklı yazılı kaynaklarda birçok kişinin karşısına çıkmaktadır.

İkdam Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ikram kelimesi gayretle çalışma veya sürekli uğraşma biçimde anlatılır. Bu durum bir kişi üzerinden ele alınır ve herhangi bir olay karşısında gösterdiği çabayı anlatır. Olayın üzerinden gayreti ile beraber sürekli uğraşmasını dile getirmektedir. Sadece kişi değil aynı zamanda canlı ve cansız varlıklar üzerinden de kullanım hakkına sahiptir. Amaca uygun farklı yerlerde karşı karşıya kalındığı vakit tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.