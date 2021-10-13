İkamet ne demek, ne anlama geliyor? İkamet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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İkamet sözcüğü, vatandaşlar tarafından çok sık kullanılan ve çok sık duyulan kelimeler arasında yer alır.

İkamet Ne Demek?

İkamet kelimesi, hayatımızın içinde en sık kullandığımız ve duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. İkamet kelimesi, dilimize Arapçadan geçen bir kelimedir. İkamet, bir yerde oturma anlamına gelir.

İkamet Ne Anlama Gelir?

İkamet kelimesi, ülkemizde en sık duyulan kelimeler arasında yer alır. İkamet, oturulan adres anlamına gelir. Bu kelime, genellikle de kişilerin oturduğu adresi ifade eder.

İkamet Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

İkamet kelimesinin TDK’ya göre anlamı, bir yerde oturma, eğleşme anlamına gelir. Bu kelime, insanların oturduğu adresi ifade eder. İkamet kelimesi, çok uzun yıllar önce Arapçadan dilimize geçmiş olan bir kelimedir.