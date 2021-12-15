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İkamet etmek ne demek, ne anlama gelir? İkamet etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#İkamet Etmek#TDK#Kelime
İkamet etmek ne demek, ne anlama gelir İkamet etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimelerden biri olan ikamet, Arapça kökenlidir. Bu sözcük ayakta durmak anlamına gelen kıyam kelimesinden türetilmiştir. İkamet etmek hem bir yerde bulunmak hem de oturmak ve yaşamak anlamına gelir. Kayıtlı bir adreste oturan kişilere ise mukim denir. İkamet Etmek ne demek, ne anlama gelir? İkamet Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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İkamet Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yaşamak 2- Oturmak 3- Bulunmak 4- Mevcut Olmak 5- Barınmak

 6- Mesken Edinmek 7- Yerleşmek

 İkamet Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 16. yüzyıldan beri kullanılmakta olan ikamet etmek kelimesi, kayıtlı bir adreste yaşamak demektir. Kişilerin ev ve iş yeri adreslerine ise ikametgah denir.

 İkamet Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Yapmak ve oluşturmak anlamına gelen etmek kelimesi, bazı sözcüklerin yanında yardımcı fiil olarak kullanılır. Bu fiillerden biri olan ikamet etmek

 kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

 İkamet Etmek - Doğru Kullanım

 İkametetmek - Yanlış Kullanım

 İkamet Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- İki yıl boyunca Çorlu'da ikamet ettikten sonra İstanbul'a taşındık.

 2- İkamete memur edilen kişilerin yetkililere haber vermeden bulundukları yeri terk etmeleri suçtur.

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#İkamet Etmek#TDK#Kelime

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