İkamet etmek ne demek, ne anlama gelir? İkamet etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

İkamet Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Yaşamak 2- Oturmak 3- Bulunmak 4- Mevcut Olmak 5- Barınmak
6- Mesken Edinmek 7- Yerleşmek
İkamet Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
16. yüzyıldan beri kullanılmakta olan ikamet etmek kelimesi, kayıtlı bir adreste yaşamak demektir. Kişilerin ev ve iş yeri adreslerine ise ikametgah denir.
İkamet Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?
Yapmak ve oluşturmak anlamına gelen etmek kelimesi, bazı sözcüklerin yanında yardımcı fiil olarak kullanılır. Bu fiillerden biri olan ikamet etmek
kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:
İkamet Etmek - Doğru Kullanım
İkametetmek - Yanlış Kullanım
İkamet Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- İki yıl boyunca Çorlu'da ikamet ettikten sonra İstanbul'a taşındık.
2- İkamete memur edilen kişilerin yetkililere haber vermeden bulundukları yeri terk etmeleri suçtur.