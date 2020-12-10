III. Selim kimdir? III. Selim dönemi olayları ve 3. Selim'in hayatı

III. Selim, Osmanlı İmparatorluğunun 28. padişahıdır. O da birçok sultan gibi Divan şiiriyle yakından ilgilenmiş ve gazel türünde birçok şiir kaleme almıştır. Şiirlerinde ''İlhami'' mahlasını kullandı. Sultan Selim, I.Abdülhamid'in ani ölümünden sonra 7 Nisan 1789 tarihinde tahta geçti.

III. Selim Kimdir?

19 yıl hüküm süren III. Selim, 107. İslam halifesidir. Eşleri, Gonca Nigar Sultan, Zib-i Fer Sultan, Nef-i Zar Sultan ve Dem- Hoş Sultan'dır.

III. Selim şiir sanatı dışında resim ve müzikle de ilgilenmiş ve birçok eser bestelemiştir. Nevakürdi ve Suzidilara makamlarını bulan Sultan, dönemin şairlerine ve müzisyenlerine maddi yardımlarda bulundu.

III. Selim Dönemi Olayları

III. Selim, 18. yüzyılda hüküm sürmüş diğer padişahlar gibi birçok yeniliğe imza attı. Birçok tarihçiye göre döneminde hazırlanan layihalar, Osmanlı Devletinin demokratikleşme yolunda attığı ilk adımdır. Daha öncesinde kararlar sadece padişah tarafından alınıyordu. Başkalarının görüşlerine ve önerilerine önem veren III. Selim, devletin sorunlarını çözmek adına memurlardan layiha hazırlamalarını istedi. Avrupa ülkelerine giden devlet adamları, buradaki izlenimlerini bu belgelere yazıp III. Selim'e iletiyordu. Padişah, layihaları inceleyerek farklı alanlarda birçok reform yaptı.

1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Yeniçerilerin faaliyetlerinden rahatsız olan III. Selim, bu orduyu kurarak askeri alanda yeni bir yapılanmanın ilk adımını attı. Manisa, Bolu, Sivas, Çorum ve Ankara başta olmak üzere yaklaşık 20 şehirde kışla kuruldu. Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmasında ve buradaki askerlerin eğitilmesinde Fransa'dan yardım istendi. III. Selim'in yeni bir ordu kurmasının amacı, Yeniçeri Ocağını kademeli olarak kaldırmak istemeseydi. Askeri alanda yapılan bir diğer yenilik ise Mühendishane-i Berri Hümayun'un kurulmasıdır. 1795 yılında açılan okulda geometri, topçuluk, gemi inşaatı gibi birçok farklı alanda eğitim verildi.

Sultan Selim, eğitime önem veren bir padişahtı. Bu nedenle askeri okullarda Fransızca eğitim verilmeye başlandı. 1726 yılında açılan ilk Osmanlı matbaası daha çok Doğu ülkelerine ait kitapları basıyordu. III. Selim döneminde ise başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden kitaplar tercüme edildi ve kitaplaştırıldı.

Bu yıllarda Osmanlı Devletinde iç karışıklıklar artarak devam ediyordu. Yeniden düzen sağlanması için kadıların görev yerlere gitmeleri sağlandı. Vezirlerin görev sürelerinde de değişikliğe gidildi. Birçok tersanenin tamir ettiren III. Selim, dış politikada da birçok reforma imza attı. Avrupa ülkelerinin birçok başkentinde daimi elçilikler açıldı.

İngiltere'de yapılan sanayi devriminden sonra Osmanlı Devletinde ekonomik krizler yaşandı. Avrupa'da üretilen malların Osmanlı Pazarına girmesi ekonominin daha da kötüye gitmesine neden oldu. Küçük işletmeler kapanırken, işsizlik günden güne arttı. Bunun önüne geçmek için halkın yerli malı kullanılması teşvik edildi ve birçok yeni işletme açıldı. Yapılan yenilikler ekonominin canlanmasını sağlasa da yeterli olmamıştır.

III. Selim'in Hayatı

1761 yılında İstanbul'da doğdu. Babası öldüğünde 13 yaşında olduğu için tahta çıkamadı. 19 yıllık süren hükümdarlığında barışçı bir politika izledi. Kız kardeşi için Şah Sultan Türbesini yaptıran 3. Selim, diğer sanatlar gibi mimariye de büyük önem gösterdi.

1807 yılında Kabakçı Mustafa İsyanı çıktı. Tarih kayıtlarına Vaka-yı Selimiye olarak geçen isyanın sonunda III. Selim öldürüldü ve yerine IV. Mustafa geçti.