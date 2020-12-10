 III. Osman kimdir?  III. Osman dönemi olayları ve 3. Osman'ın hayatı

İslam halifesi olan III. Osman'ın babası II. Mustafa'dır, annesi Şehsuvar Sultan'dır. Hükümdarlık dönemi 3 yıldan daha az sürmüştür. İki kere tahta çıkan ve sadece 2 yıl tahtta kalan 1. Mustafa'dan sonra en kısa süre tahtta kalan sultanlardan biri oldu. 1754 yılında kardeşi I. Mahmud'un vefatından sonra tahta çıktı.

III. Osman Kimdir?

III. yüzyıl padişahlarından biri olan III. Osman, en uzun süre kafes hayatı yaşamış Osmanlı padişahıdır. I. Ahmed, kardeş katlinin ve taht kavgalarının önüne geçmek için Ekber ve Erşed sistemini getirdi. Bu sisteme göre en büyük kardeş tahta çıkarken, diğer kardeşler Edirne'deki bir kapalı tutuluyordu. 51 yıl boyunca gözlerden uzak bir şekilde kafes hayatı yaşayan III. Osman, 13 Aralık 1754 tarihinde tahta çıktı.

III. Osmanlı padişahının asabi bir mizaca sahip olmasındaki en büyük etken yarım asırdan fazla kilit altında tutulmasıdır. O dönemde yaşayan birçok alimin kaleme aldığı eserde rüşvetten nefret ettiği ve rüşveti önüne geçmek için çeşitli önlemler aldığı yazılıdır. Hakkında müzikten nefret ettiğine dair birçok iddia vardır. Bu nedenle saraya müzisyenlerin işine son vermiştir. Bir diğer iddia ise ayakkabılarına demir ökçeler taktırdığı yönündedir. Sarayda dolaşırken cariyeleri ile karşılaşmak istemeyen padişah, ayakkabılarına ses çıkaran ökçeler taktırmıştır.

III. Osman'ın en önemli özelliklerinden bir diğeri savaştan nefret etmesidir. Bu nedenle yaklaşık 3 yıl süren saltanatı boyunca barışçıl bir politika izledi ve hiçbir ülkeye savaş açmadı. Eşlerinin isimleri, Zevki Kadın, Leyla Başkadın ve Ferhunde Emine Kadın'dır.

III. Osman Dönemi Olayları

III. Osman'ın kısa süren saltanat döneminde yangın, sel ve deprem gibi birçok doğal afet yaşandı. Kadırga Limanı ve Sultan Hamamında çıkan yangınlar ağır hasara yol açtı. Mahmutpaşa ve Ayasofya semtlerinde çıkan yangınlar da Osmanlı tarihi boyunca yaşanmış en büyük yangınlar arasında yer almaktadır.

III. Osman döneminden günümüze kadar ulaşmış birçok mimari eser vardır. Bu eserlerden en önemlileri, Ahırkapı Deniz Feneri ve Nur-i Osmaniyye Camii'dir.

III. Osman'ın Hayatı

1699 yılında doğan 3. Osman, 58 yıllık hayatının 51 yılını kafes hayatında geçirdi. Şimşirlik Dairesi ya da Çifte Kasırlar adlı yapı, tahttan indirilen ve diğer veliahtların kilit altında tutulduğu yapıdır. 45 yıl bu dairede kalan II. Süleyman ile birlikte en uzun süre Şimşirlik Dairesinde kalan padişah olmuştur. 51 yıllık süre zarfında edebiyat ile ilgilenmiş ve tahta çıkmayı beklemiştir. Kardeşi I. Mahmud, cuma namazı çıkışı beyin kanaması geçirdikten sıra kendisine gelmiştir.

III. Osman, 2 yıl 10 ay süren saltanatı boyunca özellikle İstanbul için belli başlı yasaklar getirdi. Kendisi tahta çıktığında İstanbul'daki nüfus artışı hızla yükseliyordu. Buna engel olmak için göç yasağı getirdi. Yasak getirdiği bir diğer konu ise kadınların kılık kıyafetlerine yönelik oldu. 18. yüzyılda Batı kültürü ve modası, Osmanlı İmparatorluğunda hızlı değişimlere yol açmıştı. Kadınların özellikle pembe eflatun ve kırmızı gibi dikkat çekici renklerle dolaşması yasaklandı. Tebdil-i kıyafet ile sık sık halkın arasına karışan III. Osman, tütün kullanımına da sınırlama getirdi.

Midesinden rahatsız olan III. Osman, 30 Ekim 1757 tarihinde vefat etti ve Turhan Valide Sultan Türbesine defnedildi.