 III. Mustafa kimdir?  III. Mustafa dönemi olayları ve 3. Mustafa'nın hayatı

III. Mustafa toplam 17 yıl padişahlık dönemi geçirmiş bir padişahtır. Osmanlı imparatorluğunun 26. padişahıdır. En büyük devletin son padişahı olarak kabul edilmektedir.

III. Mustafa Kimdir?

III. Mustafa 28 Ocak 1717 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hayatı kafeste geçmiş olan bir padişahtır. Babası III. Ahmed annesi ise Emine hanımdır. 105. İslam halifesi olarak bilinmektedir. Tahta çıktıktan sonra Osmanlı devletinin iç sorunları ile uğraşmış bir padişahtır. 1757-1777 yılları arasında Osmanlı devletinin başında yer aldı. Günümüzde Laleli semtinde türbesi bulunmaktadır. 3. Mustafa'nın 3 tane eşi bulunmaktadır. Ayrıca 2 tane de erkek evladı, 6 tane kız evladı bulunmaktadır. III. Mustafa tahta geçtiğinde 40 yaşında idi.

III. Mustafa Dönemi Olayları

1) Osmanlı Rus Savaşı

Osmanlı devletinin en önemli savaşları arasında yer alan Osmanlı Rus savaşları III. Mustafa döneminin en önemli olaylarından birisidir. Bu dönemde Osmanlı devleti ve Çarlık Rusya arasında savaşlar yaşanmıştır. Bu savaşın en önemli nedenleri arasında Lehistan'ın paylaşılmak istenmesidir. Bu durumu istemeyen Osmanlı imparatorluğu Çarlık Rusya ile savaşmıştır. Lehler'de Rusya'ya karşı Osmanlı devleti tarafını tutmaktaydı. Bundan dolayı bazı Leh milliyetçileri de Rus ordusuna karşı Osmanlı tarafında olmuştur.

Bunun üzerine ise Rus birlikleri de Osmanlı devletinden izinsiz bir şekilde Osmanlı topraklarına giriş yapmıştır. Bu durum üzerine Osmanlı devleti resmen Çarlık Rusya'ya karşı savaş ilan etmiştir. Rusya'ya karşı ilan edilen bu savaşta gerekli olan askeri hazırlıklar tamamlanmamıştı. Bunun üzerine ise Rus orduları yenilenen ordusu ve birlikleri ile birlikte Osmanlı topraklarını işgal etmeye devam edecekti.

2) Sürat Topçuları Ocağı Kurulması

Sürat topçuları ocağının kurulması III. Mustafa dönemine tekabül etmektedir. Bunun sonucunda ise Osmanlı birlikleri ve deniz hakimiyeti iyice artmıştır. Deniz alanında yenilikler yapmak isteyen III. Mustafa bu konuya ayrıca önem göstermiştir. Fransız Baron'da bu konuda Osmanlı devletine büyük katkı sağlamıştır.

III. Mustafa'nın Hayatı

III. Mustafa uzun bir şehzadelik dönemi geçirmiştir. İstanbul'da doğan III. Mustafa tam olarak 27 yıl hapis yatmıştır. Amcasının oğlu o dönemde devletin başında idi. III. Osman vefat ettikten sonra yerine tek varis olan ve aynı zamanda hapiste olan III. Mustafa'nın Osmanlı devletinin başına geçilmesi uygun görüldü. III. Mustafa tahta geçtiğinde henüz 40 yaşında idi.

Tahta geçtikten sonra Osmanlı devletinin iç sorunları ile uğraşmıştır. III. Mustafa döneminde Osmanlı Rus savaşları yaşandığından ötürü dönemin en büyük olayları arasında gösterilmektedir. III. Mustafa tahsil hayatına da doğduğu şehir olan İstanbul'da başlamıştır. Toplam 3 eşi olmuş ve bu eşlerinden 8 tane çocuğu bulunmaktadır. 2 erkek evladı ve 6 tane kız çocuğu bulunan III. Mustafa Osmanlı hanedanına mensup biri idi. Tahta çıktıktan sonra 17 yıl görevi sürdürmüştür. Hayatının son anlarında hastalıklarla uğraşmıştır. Bunun sonucunda ise 1777 yılında rahatsızlanarak vefat etmiştir. Devletin başına ise 1. Abdulhamit geçmiştir.