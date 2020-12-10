III. Murad Kimdir? III. Murad Dönemi Olayları Ve 3. Murat'ın Hayatı

Sultan Murad Han'ın en önemli özelliği hem otoriter bir padişah hem de usta bir Divan şairi olmasıdır. Kaleme aldığı binlerce beyit günümüz Türkçesine çevrildi ve birçok yayın evi tarafından sadeleştirilerek yayımlandı.

III. Murad Kimdir?

III. Murad Osmanlı İmparatorluğunun 12. padişahıdır. Padişah olmadan önce başta Manisa olmak üzere birçok şehirde sancak beyliği yaptı. 1574 yılında tahta geçti ve 1595 yılına kadar ülkeyi yönetti. 21 yıllık süre boyunca aldığı kararlarla ülkeyi kargaşadan kurtardı. En otoriter padişahlardan biri olan III. Murad, Osmanlı Devletinin doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmasını sağladı. Fethettiği diğer yerler Şirvan, Yanıkkale ve Tiflis'tir.

Şiir ve diğer sanat türleriyle ilgilenen kişilere yardım eden III. Murad, birçok okul, medrese ve ilim merkezi açtırdı.

III. Murad Dönemi Olayları

1574 yılında tahta geçen ve aynı zamanda 91. İslam halifesi olan III. Murad döneminde birçok savaş ve önemli olay yaşandı. Bu savaşların ilki 1578 yılında Portekiz ile yapılan Vadisseyl Muharebesi'dir. Tarihe ''Üç Kral Savaşları'' olarak geçen savaş Fas'ın Kasru'l Kebir bölgesinde yapıldı. Portekiz İmparatorluğuna karşı Osmanlı Devleti, Fas Sultanlığı'nın yanında yer aldı. Savaşta Osmanlı Ordusunun kumandanları arasında Ahmed-El Mansur ve Abdülmelik yer alıyordu. Savaş Fas Sultanlığı - Osmanlı İmparatorluğunun mutlak zaferiyle sonuçlandı. Portekiz İmparatorluğu savaşı kaybettikten sonra İspanya'nın denetimi altına girdi.

Yine 1578 yılında Safeviler ile Çıldır Muharebesi yapıldı. Safevilerin yanında yaklaşık 10 bin Gürcü asker yer aldı. Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, savaşı kazandı. ''Çıldır Zaferi'' olarak da bilinen zaferden sonra Çıldır Eyaleti kuruldu. 1583 yılında Safevi Devleti ile Osmanlı İmparatorluğu tekrar karşı karşıya geldi. Bugün Erivan sınırları içerisinde kalan bölgede Meşaleler Savaşı yapıldı. Safevi ordusunun başında İmam Kulu Han, Osmanlı ordusunun başında ise Özdemiroğlu Osman Paşa bulunuyordu. Meydan muharebesine ''Meşaleler'' adının verilmesinde geceleri de devam eden savaşta her iki tarafın da meşale yakmasıdır. Safevileri yenen Osmanlı Devleti, bölgedeki İran baskısını büyük ölçüde azalttı.

III. Murad'ın en büyük isteği Osmanlı İmparatorluğunun, Avrupa topraklarında da söz sahibi olmasaydı. Bu nedenle 1593 yılında Macaristan Seferi düzenlendi. Aynı zamanda Avusturya İmparatorluğunun ödemesi gereken vergiyi vermemesi ve bölgedeki diğer ülkeleri Osmanlı İmparatorluğuna karşı kışkırtması da seferin düzenlenmesinde etkili olmuştur. Tarihe 1593 Osmanlı- Avusturya Savaşı olarak geçse de bu tanım, özet niteliğindedir. Çünkü Macaristan Seferi boyunca Osmanlı, birçok ülke ile savaştı ve Macaristan Seferi, Zitvatorok Antlaşmasının imzalanması ile sona erdi.

III. Murat'ın Hayatı

1546 yılında doğan 3. Murat, erken yaşta şiire ve edebiyata ilgi duydu. Divan şiirinde bu kadar yetkin olmasında kendisine lalalık yapan Cafer Bey'in de katkısı olmuştur. Osmanlıca dışında Farsça şiirler de kaleme alan Sultan Murat şiirlerini divanda topladı. Eserlerinde Allah aşkı, ahiret, peygamber ve tasavvufi konular ön plandadır.

Şiirlerinden bir örnek:

Benim Murad kulun, cürmümü affet

Suçumu bağışlayıp günahımı ref'et

Resulünün sancağı dibinde haşret

Uyan ey gözlerim gafletten uyan

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

III. Murat, şiir dışında nakkaşlık ve hat sanatına da ilgi duymuştur. Osmanlı, Avusturya ve Macaristan ile savaştayken, 16 Ocak 1595'de felç geçirerek vefat etti.