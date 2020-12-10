III. Mehmed kimdir? III. Mehmed dönemi olayları ve 3. Mehmet'in hayatı

III. Mehmed Osmanlı imparatorluğunun 13. padişahıdır. Sancak beyliğinden gelerek Osmanlı devleti padişahı olmuştur

III. Mehmed Kimdir?

III. Mehmed 1566 yılında Manisa şehrinde dünyaya gelmiştir. Osmanlı imparatorluğunun 13. padişahıdır. Aynı zamanda 93. İslam halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman vefat ettikten sonra 30 yıl içerisinde sefere çıkan ilk padişahtır. Babasının adı III. Murad annesinin adı ise Safiye Sultan'dır. Halime Sultan ve Handan Sultan adında iki tane eşi bulunmaktadır. III. Mehmed tahtta çıktıktan sonra ölümüne kadar saltanatını sürdürmüş bir padişahtır.

III. Mehmed Dönemi Olayları

1) Kardeş Katli

III. Mehmed döneminde yaşanmış en önemli olaylar arasında kardeş katli olayı gelmektedir. III. Mehmed tahtta çıktıktan sonra taht kavgalarının yaşanmaması amacı ile 19 tane kardeşini boğdurtmuştur. III. Mehmed'in yapmış olduğu bu olay Osmanlı imparatorluğunun en kanlı olaylarından biri olarak tarihe geçmiştir. Öldürülmüş olan tüm kardeşlerin bebek olması da tarihe geçen kayıtlar arasındadır. Bu olaydan sonra Osmanlı halkı III. Mehmed'e kin beslediği belirtilmektedir.

2) Avusturya ve Eflak'a Seferler

30 yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra sefere çıkılmıştır. Bu seferlerden ilki de Avusturya ve Eflak'a karşı olmuştur. III. Mehmed tahta çıktıktan sonra bu ülke ile ilişkileri incelemiş ve bu sorunların üzerine gitmiştir. 1595 yılında Avusturya ordusu Estergon kalesini kuşattı. Fakat kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü savaşan Avusturya ordusuna karşı hiçbir destek gelmedi. Daha sonra ise Osmanlı ordusu Avusturya ve Eflak'a seferler düzenledi. Bu seferlerde bataklıklara düşen Osmanlı ordusu oldukça büyük kayıplar vermiştir.

3) Eğri Kalesinin Feth Edilmesi

III. Mehmed döneminin olaylarından birisi de Eğri kalesinin feth edilmesidir. Dedelerinin pek çok sefere çıktığını bunun için Osmanlı devletinin özünde seferler düzenlemek olduğunu söyleyen III. Mehmed bunun ardından eğri kalesinin feth edilmesini emretmiştir. 20 Haziran'da Osmanlı ordusu bu kaleyi kuşatmış ardından 4 ay sonra kaleyi feth etmişlerdir.

4) Haçova Savaşı

Eğri kalesini fetheden Osmanlı birlikleri hız kaybetmeden ilerlemeye devam ediyordu. III. Mehmed komutasında ki Osmanlı imparatorluğu büyük bir orduya sahipti. Haçova'ya gelen Osmanlı ordusu burada büyük birliklerden oluşan bir Avrupa ordusu ile karşı karşıya geldi. Haçlı ordusu 300 binlik ordu ile Osmanlı ordusunun karşısında idi. Buna karşılık ise Osmanlı ordusu sadece 140 bin kişi idi. Fakat bu savaşta inanmış Osmanlı ordusu Haçlı ordusuna karşı büyük bir zafer kazandı. Bunun sonucunda ise Viyana kuşatmasının önü açılmış oldu.

III. Mehmed'in Hayatı

III. Mehmet Manisa'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk çağının büyük bir bölümü bu şehirde geçmiştir. Çeşitli İslam alimlerinden ders alan III. Mehmed bir İslam terbiyesi ile yetişti. Babası 3. Murat vefat ettikten sonra tahta geçti. Tahta geçtikten sonra 19 kardeşini boğdurttu. 1603 yılına gelindiğinde 3. Mehmet'in hastalıkları baş göstermiş oldu. Git gide kötüleşen 3. Mehmet hastalığına çare bulunamıyordu. 20 Aralık 1603 yılında vefat etmiştir. Başka tarihi kaynaklarda ise 3. Mehmet'in kalp krizi sonucu öldüğü söylenir.