III. Ahmed kimdir? III. Ahmed dönemi olayları ve 3. Ahmet'in hayatı

III. Ahmed'in babası IV. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan'dır. Dönemin en iyi hocaları tarafından eğitim görmüş olan III. Ahmed, Necib mahlasıyla gazel türünde şiirler yazdı. Dönemin en ünlü şairi Nabi başta olmak üzere birçok şaire maddi yardımda bulundu. Eşleri, Fatma Hüma Şah Sultan, Emine Muslı Kadın, Ümmügülsüm, Hatice ve Rukiye Kadın'dır.

III. Ahmed Kimdir?

Osmanlı İmparatorluğunun 23. padişahıdır. 1703 yılında tahta çıkan sultan, 27 yıl boyunca hüküm sürdü. Rusya ve Avusturya'ya karşı yapılan savaşlarda zafer elde etse de Osmanlı Devletinin duraklama devrine girmesine engel olamadı. 102. İslam halifesi olan sultan, şiir dışında resim ve hattat sanatına da meraklıydı. Hükümdarlığı boyunca yaptığı reformlar ile Osmanlı Devletinin kültürel ve askeri alanda güçlenmesinde etkili olmuştur.

III. Ahmed Dönemi Olayları

1703 yılında halk, II. Mustafa ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi aleyhinde büyük bir isyan çıkardı. Tarihi kayıtlara Edirne Vakası ya da Feyzullah Efendi Vakası olarak geçti. O dönem ulemanın parasını geç ve eksik alması, ayaklanmaların en büyük nedenidir. İsyan İstanbul'da çıksa da Edirne Vakası olarak anılır. Bunun sebebi ise Osmanlı'nın başkentinin Edirne olarak değiştirileceği iddiasıdır. Ulema ve askerlerin desteğiyle ayaklanan halk, çok kısa sürede büyük kalabalıklara ulaştı. II. Mustafa, halkı sakinleştirmek adına Feyzullah Efendiyi görevden aldı. Ancak bu, halkın öfkesini yatıştırmaya yetmedi. Bunun sonucunda II. Mustafa tahttan indirilerek yerine III. Ahmed getirildi.

III. Ahmed'in ilk icraatlarından biri Sadaret Kethüdası olarak Baltacı Mehmet Paşa atandı. 1711 yılında Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş ilan etti. Prut Savaşı ya da Osmanlı - Rus Savaşı kesin Osmanlı Zaferi ile sonuçlandı. Savaşın sonunda imzalanan Prut Antlaşması ise halk arasında infiale yol açtı. Barış antlaşmasının kabul edilmesine aracılık eden Baltacı Mehmet Paşa farklı suçlamalarla itham edildi. Halkın tepkisinden çekinen III. Ahmet, 20 Kasım 1711 yılında Baltacı Mehmet Paşa'nın görevine son verdi.

1714 yılında Venedik, 1715 yılında ise Dalmaçya Seferine çıkan Osmanlı Ordusu, stratejik bir öneme sahip olan Suda Kalesini ele geçirdi. 3 yıl süren Osmanlı - Avusturya / Venedk Savaşının sonunda 1718 yılında Pasarofça Antlaşması imzalandı. Belgrad ve Dalmaçya Venedik'e bırakılırken, Mora Yarımadası da Osmanlı İmparatorluğunda kaldı.

Bu antlaşmadan sonra aynı yıl Lale Devri dönemi başladı. Toplam 12 yıl süren bu devirde, birçok alanda yenilik yapıldı. İlk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından 1726 yılında kuruldu. Doğu kültürüne ait birçok eser Osmanlıca'ya çevrilerek basıldı. Bu eserlerden bazıları şunlardır: Usulü'l Hikem fi Nizemi'l Ümem, Tarih'i Mısril Kadim, Tarih-i Hind-i Garbi...

III. Ahmed'in hüküm sürdüğü yıllarda ilk itfaiye teşkilatı kurulmuş ve Avrupa'ya öğrenciler gönderilmiştir. Çiçek aşısının bulunması ve Lağımcı - Humbaracı teşkilatlarının kurulması da Lale Devrinde gerçekleşen diğer reformlardır.

III. Ahmet'in Hayatı

1673 yılında doğan 3. Ahmet, Osmanlı Devletinin Duraklama Devrinde tahta geçti. İlk yıllarında sürekli ayaklanma çıkaran ve disiplinsiz davranışlar sergileyen yeniçerilerle uğraştı. Mali krizlerin sonucunda halk ile saray erkanı arkasında eşitsizlik giderek büyüdü. 1730 yılında çıkan ve günlerce süren isyanın sonunda tahttan indirildi. Oğulları ile birlikte kafes kasrına kapatılan 3. Ahmet, 6 yıl daha yaşadı. 1 Ekim 1730 tarihinde vefat etti ve Yeni Cami Turhan Valide Türbesine defnedildi.