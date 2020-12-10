II. Selim kimdir? II. Selim dönemi olayları nelerdir? 2. Selim'in hayatı ve ölümü

İkinci Selim aynı zamanda Sarı Selim olarak da bilinmektedir. Bazı tarihi kaynaklarda ise sarhoş Selim denilmektedir.

II. Selim Kimdir?

II. Selim 1524 yılında doğmuştur. Osmanlı imparatorluğunun 11. padişahıdır. Aynı zamanda İslam dininin 90. halifesidir. II. Selim'in babası Kanuni Sultan Süleyman annesi ise Hürrem Sultan'dır. İkinci Selim'in toplamda 10 tane çocuğu bulunmaktadır. İkinci Selim'in çocuklarının isimleri şu şekildedir;

- Şehzade Mustafa

- Şehzade Cihangir

- Şehzade Mehmed

- Şehzade Abdullah

- Fatma Sultan

- Şehzade Süleyman

- 3. Murad

- Esmehan Sultan

- Şah Sultan

- Gevherhan Sultan

Babası öldükten sonra hayatta kalan tek oğlu olarak devletin başına geçmiştir.

II. Selim Dönemi Olayları Nelerdir?

II. Selim padişah olduktan sonra ilk seferini Batı'ya yapmak istedi. Ardından Batı'ya karşı severler düzenledi. Bu dönemde Osmanlı imparatorluğu Orta Avrupa'ya kadar sınırlarını genişletti. Kıbrıs ve Tunus'da hiç savaşmadan direkt olarak Osmanlı imparatorluğuna biat etti. Ayrıca ikinci Selim döneminin en büyük olayları başında deniz egemenliği gelmektedir. Deniz egemenliğini iyice arttırarak denizlerdeki Osmanlı'ya ait olan sınırları iyice genişletti. İkinci Selim tahta geçtikten sonra Osmanlı imparatorluğu ile arası kötü olan Avusturya ile barış imzaladı.

Sınırlarını bu dönemde iyice genişleten Osmanlı imparatorluğu Ege'de yer alan adaları da bir bir feth etmeye başladı. İlk olarak ikinci Selim döneminde Sakız adası feth edildi. Sakız adası feth edildikten sonra boğazların da güvenliği sağlanmış oldu. Açe seferi de ikinci Selim döneminin önemli olaylarından birisidir. Endonezya topraklarına bağlı olan Açe Sultanlığı özellikle Portekizliler'in hedefi halindeydi. Portekizliler bu bölgede ki önemli altın rezervlerini ve zenginliklere göz dikmişti. Açe Sultanı bunun üzerine İstanbul'a bir elçi gönderdi. Bunun üzerine ise ikinci Selim Açe Sultanı'nın vekiline her türlü yardımı yapacaklarına dair söz verir.

Kızıldeniz'e çıkarma yapan Osmanlı imparatorluğu ordusu Hızır Reis komutasında Açe'ye ulaşır. Burası tamamen Osmanlı imparatorluğuna bağlanır.

II. Selim'in Hayatı

İkinci Selim babası tahtta iken çocukluğu İstanbul'da geçmiştir. İkinci selim İstanbul'da Eski Saray'da büyümüştür. 16 yaşına gelene kadar sarayda belirli eğitimlerden geçti. 1544 yılına geldiğimizde ise henüz 14 yaşında iken Konya'ya Sancak beyi olarak atanmış oldu. Bu görevini yaklaşık olarak 14 sene yaptı. İkinci Selim çocukken en çok uğraştığı şeylerden birisi avcılık oldu. Avcılık ile uğraşan ikinci Selim bu sporda başarılıydı. 1553 yılına gelindiğinde ise kardeşleri ve Selim'in arasında taht mücadelesi başlamış oldu. Bunun üzerine ise Kanuni Sultan Süleyman heüz sağ iken Şehzade olan Mustafa, Mahmud, Murad, Mehmet, Abdullah ve Cihangir öldü.

Bunun üzerine ise tek varis olarak Selim kalmıştı. Hürrem Sultan'da Sarı Selim'in padişah olmasını oldukça fazla istemekteydi.

II. Selim'in Ölümü

II. Selim Osmanlı imparatorluğunda ölene kadar tahttan inmeyen padişahlardan birisidir. 15 Aralık 1574 yılında vefat eden 2. Selim öldükten sonra Ayasofya camisine gömülmüştür. Burada bir türbesi bulunmaktadır. İkinci Selim hamamda yıkanırken ayağı kayması sonucu ağır bir yara almıştır. Gerekli tedaviyi görmesine rağmen vefat etmiştir.