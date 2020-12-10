II. Bayezid kimdir? Iı. Beyazıt dönemi olayları ve 2. Beyazıt'ın hayatı

II. Beyazıt Osmanlı imparatorluğunun 8. padişahıdır. Padişahın lakabı Sultan-ı Beyazıt'tır.

II. Bayezid Kimdir?

II. Bayezid 1447 yılında Dimetoka Yunanistan'da doğmuştur. II. Bayezid ve II. Beyazıt olarak da bilinmektedir. Osmanlı imparatorluğunun en güçlü padişahlarından birisi olan Fatih Sultan Mehmet'in oğludur. Annesi ise Mukrime Hatun'dur. II. Bayezid'in yaşamı boyunca 10 tane eşi olmuştur. Bu eşlerinden ise 4 tane çocuğu olmuştur.

II. Beyazıt Dönemi Olayları

1) Birinci Sefer-i Hümayun

II. Beyazıt'ın tahta geçtikten sonra düzenlemiş olduğu ilk sefer olarak bilinir. Edirne, Filibe ve Sofya'yı aşarak Sırbistan'a Osmanlı donanması bu dönemde çıkarma yaptı. Belgrad'a kadar Osmanlı ordusu dayanmıştı. II. Beyazıt buraya sefer düzenleyip kenti ele geçirdikten sonra var olan bütün kaleleri de onarmayı ihmal etmedi. Yaklaşık olarak bu sefer 7 ay sürmüştür. II. Beyazıt bu seferini düzenledikten sonra başarılı oldu. Ardından Avrupalı devletlerden olan Macaristan'da bu sefer büyük endişe ile karşılandı.

Macaristan bundan böyle tehlikede olduğunu düşünüyordu. Bunun sonucunda Osmanlı ordusunun çok güçlü olduğunu düşünerek herhangi bir savaşı göze alamadı. Macaristan bundan ötürü hemen Osmanlı imparatorluğu ile barış antlaşması imzaladı.

2) Boğdan Seferi

Boğdan seferi II. Beyazıt'ın ikinci sefer-i hümayun olarak da tarihte geçmektedir. Boğdan'ın vergi ödememesi Osmanlı imparatorluğunun işine gelmemişti. Birinci sefer başarılı ile tamamlandıktan sonra II. Beyazıt tarafından tamamen şehri ele geçirmek için bir sefer daha düzenlenecekti. Ayrıca esas amaçta Boğdan'ın tamamen denizle ilişkisini kesmekti.

3) Osmanlı İmparatorluğu ile Memlük Devleti'nin Savaşları

II. Bayezid dönemi olayları ve savaşlarından en önemlileri arasında bu savaşlar yer almaktadır. Fırat ve Toros'u tamamen hakimiyeti altına almak isteyen Osmanlı imparatorluğu bu esnada Memlük devleti ile çatışma halindeydi. Memlük Devleti bu bölgeleri Osmanlı imparatorluğuna vermek istememekte ve bu bölgenin tek hakimi olan İslam ülkesi kendisinin olmasını istiyordu. II. Beyazıt döneminde de Osmanlı imparatorluğu ve Memlük devleti arasında pek çok savaş düzenlendi. Bu bölgeler Memlük devletinin elinden alındı.

II. Beyazıt'ın Hayatı

II. Beyazıt 1447 yılında şuan ki Yunanistan'ın Dimetoka şehrinde doğmuştur. Bu bölge tarihte Osmanlı imparatorluğuna bağlı olan bir yerdi. Dimetoka Sarayı'nda dünyaya gelen 2. Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet'in oğullarından biri idi. İstanbul'un fethi gerçekleştikten sonra bu bölgede Amasya valisi olarak atandı. Amasya valisi iken bu şehirde pek çok İslam alimi olan kişilerden eğitim almaya başladı. 7 yaşında eğitim hayatına başlamıştı.

Padişahlık öncesi almış olduğu eğitimler ile yetişmişti. İslam eğitiminden ayrıca Matematik ve Felsefe dersleri de alıyordu. Bu bilim dallarına da ilgi duymaktaydı. Arapça ve Farsçayı kısa süre içerisinde öğrendi. Ayrıca Uygur alfabesi ve Çağatay lehçesi de bildiği dillerdendi. 27 yıl boyunca babasının yaşamı süresince Amasya'da hayatını geçirdi. 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet vefat ettikten sonra Yeniçeriler 2. Beyazıt'ın tahta geçmesini istiyordu. Bundan ötürü Cem Sultan'a karşı idiler. Babasının vefat ettiğini öğrendikten sonra 2. Beyazıt Amasya'dan İstanbul'a geldi. Vekaleten oğlu tahtta duruyordu. Hemen tahtı oğlundan teslim alarak devletin yeni padişahı oldu.