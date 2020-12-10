II. Abdülhamid kimdir? Sultan 2. Abdülhamid dönemi olayları ve 2. Abdülhamit Han'ın hayatı

Sultan II. Abdülhamid Osmanlı imparatorluğunun çöküş döneminde yer alan ve 34. padişahıdır. Aynı zamanda Osmanlı imparatorluğunun devlete karşı mutlak hakimiyet sağlayan son padişahı olarak bilinmektedir.

II. Abdülhamid Kimdir?

1842 yılında İstanbul'da doğan II. Abdülhamid'in babası Abdülmecid, annesi ise Trimüjgan hanımefendidir. 1876 ve 1909 arasında Osmanlı imparatorluğunun başında idi. Tahtta kaldığı dönemde Osmanlı imparatorluğu dağılma dönemini yaşadı. Aynı zamanda Rusya ile Osmanlı arasında yapılan 93 harbine de tanıklık etmiş bir padişahtır. Osmanlı bu dönemde oldukça karışık bir döneme girmiş ve iç karışıklıklar boy göstermiştir. II. Abdülhamit Ulu Hakan, Gök Sultan olarak da adlandırılmaktadır.

Sultan 2. Abdülhamid Dönemi Olayları

1) Balkanlarda Yaşanan Sorunlar

Sultan 2. Abdülhamid tahta geçtikten sonra pek çok sorunla uğraşmıştır. Bunun başında da balkanlarda yaşanan sorunlar gelmektedir. Balkanlarda yaşanan sorunlar Abdülhamid döneminden önce başlamıştır. Balkanlarda ki Slav halkları Osmanlı imparatorluğuna karşı kışkırtan Rusya, bununla da başarılı oluyordu. Osmanlı devleti bu karışıklıktan dolayı balkan topraklarını bir bir kaybediyordu. Aynı zamanda Rusya Şark meselesini de çözmek istiyordu. Bunun için de balkanlarda yaşanan iç sorunları fırsat bellemiştir.

2) 93 Harbi

Abdülhamid döneminin en önemli savaşıdır. 93 harbi Rusya ile Osmanlı imparatorluğu arasında geçen bir savaştır. Rusların balkanlarda ki halkları kışkırtması sonucu bu savaş patlak vermiştir. Sultan Abdülhamid Ruslarla savaşmak istemiyordu. Fakat devletin kademesinde yer alan Damat Mahmut Paşa Ruslarla savaşın kaçınılmaz olduğunu savunuyordu. Bunun üzerine Doğu ve Batı topraklarında Osmanlı toprak kaybediyordu. Sultan Abdülhamid Han ise bunun üzerine Damat Mahmut Paşa'nın izinden gideceğini açıkladı. Aynı zamanda yeniçeri ocağını da tatil etmiştir.

Rus kuvvetler 93 harbinde Osmanlı ordusuna karşı daha üstündü. Bundan dolayı da Osmanlı devletine Ayastefanos antlaşmasını dayattı. Bu antlaşma imzalandıktan sonra da 93 harbi fiilen sona erdi. Bu antlaşmaya göre balkanlarda yeni devletler kurulacak. Bosna Hersek, Romanya ve Arnavutluk kurulacak olan bu yeni devletlerden biri olacak. Osmanlı toprağı olan Teselya'da bu antlaşmaya göre Yunanlılara bırakılacaktı. Son olarak ise Osmanlı imparatorluğu Rusya devletine 30.000 rublelik bir savaş tazminatı ödeyecektir. Bu antlaşma ağır şartlar içeriyordu. Rusya'nın bu antlaşma ile aşırı güç kazanacağını düşünen Avrupalı devletler de bu antlaşmaya karşı çıkmışlardır.

Bunun üzerine Ayastefanos antlaşmasının yerine geçen bir yeni daha antlaşma imzalandı. Bu antlaşma ise Berlin antlaşması idi.

II. Abdülhamit Han'ın Hayatı

II. Abdülhamit Han İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hayatının önemli bir kısmı bu şehirde geçmiştir. Oldukça zeki bir kişi olan Abdülhamit han en iyi hocalardan ders alarak yetişmiştir. Aynı zamanda İslam tarihini de öğrenmiştir. Abdülhamit Han'ın 20 tane çocuğu bulunmaktadır. Bunların 8'i erkek 12'si ise kızdır. Tarihi kaynaklara göre Sultan Abdülhamit Han'ın 13 tane eşi bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre ise 16 eşi olduğu söylenir.