İhvan Nedir? Kime İhvan Denir?
Arapça kökenli bir sözcük olan ihvan kelimesi ''ah'' kökünden türetilmiştir. Ah kelimesi Arapçada en yakın dost ve samimi arkadaş anlamına gelir. İlk kez Hz. Muhammed'in sahabeleri tarafından kullanılan bu sözcük Osmanlıca kaleme alınan birçok metinde de geçer. Bu kelime hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanıyor. İhvan nedir ve kime ihvan denir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
İhvan sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şunlardır: Arkadaş, hempa, dost, ahbap ve sırdaş.
İhvan Nedir?
Arapçada bir kelimenin çoğulunu yapmak için -ler -lar eki getirilmez. Kelimenin kökü ve gövdesi tamamen değişir. İhvan ah kelimesinin çoğuludur ve çok yakın arkadaşlar ve samimi dostlar anlamına gelir.
Arap toplumlarında ihvan kelimesinin önemi büyüktür. Bizdeki arkadaş ve dost ayrımı onlar için de geçerlidir. Arkadaş için daha çok habib ve ahbap kelimesi kullanılırken, tüm sırlarını paylaştığın kişilere ihvan denir.
Kime İhvan Denir?
İhvan kelimesinin bir diğer anlamı ise aynı tarikata mensup olan kişiler demektir. Tarikat kelimesi tarik kökünden türetilmiştir. Tarik kelimesi yol, tarikat ise yollar anlamına gelir. İhvan sözcüğü bu manada kullanıldığında yoldaş kelimesiyle eş anlamlıdır. Aynı yolda yürüyen, hedefleri ve amaçları olan kişiler ihvan olarak tanımlanır.
Kelime Arap toplumlarında ihvan-ı din şeklinde de kullanılır. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan ''din kardeşi'' tabiri, bu sözcükle aynı anlama gelir. Hz. Muhammed de veda hutbesinde hepimizin Hz. Adem'den geldiğini ve tüm Müslümanların kardeş olduğunu ifade etmiştir.
İhvan-ı savabet sözcüğü ise çocukluk arkadaşı demektir. Kan kardeşi anlamına da gelen ihvan-ı savabet, aynı mahallede büyümüş, çocukluktan beri arkadaş olan kişiler için kullanılır.
İhvan kelimesinin diğer kullanım şekilleri:
İhvan-ı İslam: İslam kardeşi
İhvan-ı Kalbi: Kalben arkadaş ve dost olanlar.