İhvan Nedir? Kime İhvan Denir?

İhvan sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şunlardır: Arkadaş, hempa, dost, ahbap ve sırdaş.

İhvan Nedir?

Arapçada bir kelimenin çoğulunu yapmak için -ler -lar eki getirilmez. Kelimenin kökü ve gövdesi tamamen değişir. İhvan ah kelimesinin çoğuludur ve çok yakın arkadaşlar ve samimi dostlar anlamına gelir.

Arap toplumlarında ihvan kelimesinin önemi büyüktür. Bizdeki arkadaş ve dost ayrımı onlar için de geçerlidir. Arkadaş için daha çok habib ve ahbap kelimesi kullanılırken, tüm sırlarını paylaştığın kişilere ihvan denir.

Kime İhvan Denir?

İhvan kelimesinin bir diğer anlamı ise aynı tarikata mensup olan kişiler demektir. Tarikat kelimesi tarik kökünden türetilmiştir. Tarik kelimesi yol, tarikat ise yollar anlamına gelir. İhvan sözcüğü bu manada kullanıldığında yoldaş kelimesiyle eş anlamlıdır. Aynı yolda yürüyen, hedefleri ve amaçları olan kişiler ihvan olarak tanımlanır.

Kelime Arap toplumlarında ihvan-ı din şeklinde de kullanılır. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan ''din kardeşi'' tabiri, bu sözcükle aynı anlama gelir. Hz. Muhammed de veda hutbesinde hepimizin Hz. Adem'den geldiğini ve tüm Müslümanların kardeş olduğunu ifade etmiştir.

İhvan-ı savabet sözcüğü ise çocukluk arkadaşı demektir. Kan kardeşi anlamına da gelen ihvan-ı savabet, aynı mahallede büyümüş, çocukluktan beri arkadaş olan kişiler için kullanılır.

İhvan kelimesinin diğer kullanım şekilleri:

İhvan-ı İslam: İslam kardeşi

İhvan-ı Kalbi: Kalben arkadaş ve dost olanlar.