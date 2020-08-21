İhtiyat ne demek? İhtiyatlı olmak nedir? İhtiyat TDK kelime anlamı

Çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yaygın kullanılan sözcüklerden biri olarak İhtiyat kelimesi geliyor. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelime belli bir anlama sahiptir. Kökeni Arapçaya uzanan ihtiyat kelimesinin anlamını öğrenerek cümle içerisinde veya tek başına farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

İhtiyat Ne Demek?

İhtiyat kelimesinin anlamı, ‘Herhangi bir konu üzerinde ileriyi düşünerek ölçülü davranmak, sakınmak’ anlamlarına gelmektedir. Diğer bir ifade ile farklı durumlar karşısında tedbirli olmak biçiminde de anlatmak mümkün. Bir olay adına önlem almak ve hataya düşmeden durumu doğru şekilde atlatmak şeklinde öne çıkıyor.

İhtiyat kelimesi aynı zamanda ihtiyatlı olmak üzerinden değerlendirilir. Peki, ihtiyatlı olmak ne demek? İleriyi göz önüne almak ve ileriyi düşünmek suretiyle ölçülü davranmak anlamına gelmektedir. Bu aynı anlamı üzerinden ihtiyatlı davranmak şekilde de kullanılmaktadır.

‘’Bu olayda ihtiyatlı olmak en doğrusudur.’’

Bu şekilde yukarıda öğrendiğiniz anlamı ile beraber İhtiyat kelimesini tek başına veya kelime grubu şeklinde kullanabilirsiniz. Türkçe içerisinde cümlede yaygın olarak değerlendirilen sözcüklerden biridir. Özellikle yazılı eserlerde ya da birçok farklı kaynakta sık karşılaşılan kelimeler içerisinde yer alıyor.