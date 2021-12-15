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İhtiva etmek ne demek, ne anlama gelir? İhtiva etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#İhtiva Etmek#Kelime#TDK
İhtiva etmek ne demek, ne anlama gelir İhtiva etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan ihtiva, havayet kelimesinden türetilmiştir. Havayet toplamak ve kapsamak anlamına gelirken ihtiva etmek kelimesinin sözlük anlamı içermektir. Bu kelime korumak ve muhafaza etmek manasında da kullanılır. İhtiva kelimesinden türetilen birçok sözcük edebi eserlerde de yer alır. Örneğin Muhteva içerik anlamına gelir. Kelimenin çoğulu ise ''muhteviyat'' şeklinde yazılır. İhtiva Etmek ne demek, ne anlama gelir? İhtiva Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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İhtiva Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Şamil Olmak 2- İçinde bulundurmak 3- Havi Olmak 4- Çevrelemek

 5- İhata Etmek 6- Bulundurmak 7- Teşmil Etmek 8- Sahip Olmak

 9- Himaye Etmek 10- Barındırmak

 İhtiva Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 İhtiva etmek, bir şeyi içinde bulundurmak, ona sahip olmak ve korumak anlamına gelir.

 İhtiva Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Arapça ve Farsçadan geçen birçok kelime etmek, olmak ve eylemek fiilleriyle birlikte kullanılır. Bu kelimelerden anlamca kaynaşmış olanları bitişik yazılır. Örneğin His + etmek (Hissetmek). İhtiva etmek gibi bazı kelimeler ise bitişik değil ayrı yazılır.

 İhtiva Etmek - Doğru Kullanım

 İhtivaetmek - Yanlış Kullanım

 İhtiva Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Kitabın ihtiva ettiği konuların tamamı çok yaratıcı ve ilgi çekici.

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 2- Senaryonun ihtiva ettiği görsel efektler çok başarılı.

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