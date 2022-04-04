İhtisas Nedir, Ne Anlama Gelir? İhtisas Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Günümüzde bir anlam ifade eden sözcüklerin arasında ihtisas kelimesi bulunuyor. İhtisas sözcüğünün belirlenen birçok anlamı bulunuyor. TDK'ya göre, duygu ve duygulanma anlamlarına sahip olan bir kelimedir.

İhtisas Nedir, Ne Anlama Gelir?

Anlamlı bir cümle kurabilmek veya kendimizi daha iyi ifade edebilmek için anlamı bilinen sözcükleri tercih etmek gerekiyor. Anlamı bilinmeyen veya daha önce kullanılmayan kelimeler cümlenin anlam yapısını bozan durumlardır. Bireyler ihtisas sözcüğünü her ne kadar duysa da, anlamı hakkında bilgi sahibi olamıyor. Bilgi sahibi olmadıkları sözcüklerin kullanımını yapmıyor. Kelime çeşitliliğini arttırmak adına ihtisas sözcüğünün anlamı da öğrenilmek isteniyor. Günümüzde kullanılan ihtisas sözcüğü, uzmanlık veya uzmanlaşma anlamında kullanılabiliyor.

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İhtisas Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kelimelerin anlamlarını öğrenebilmek için en doğru kaynaklar arasında TDK yer alıyor. Herkes tarafından bilinen TDK, sözcük türleri hakkında doğru bilgileri paylaşıyor. Herhangi bir sözcük türü için TDK'da araştırma yapmak yeterli oluyor. İhtisas sözcüğü de TDK'da sözlük anlamı bulunan bir kelimedir. İhtisas sözcüğü TDK'ya göre, duygu ve uzmanlık anlamındadır.