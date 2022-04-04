Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

İhtisas Nedir, Ne Anlama Gelir? İhtisas Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İhtisas Nedir, Ne Anlama Gelir İhtisas Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Anlam bakımından önemli olan ihtisas kelimesi bireyler tarafından araştırılıyor. Önemli olan ihtisas kelimesinin doğru anlamlarını öğrenmek için araştırmalar yapılıyor. Bireyler anlam bakımından ihtisas sözcüğünü araştırarak bilgi edinmek isteyebiliyor. TDK'da anlam yönünden kişilerce araştırılıyor. İhtisas nedir, ne anlama gelir? İhtisas kelimesinin TDK sözlük anlamı ile alakalı sizler için detayları derledik.

Haberin Devamı

 Günümüzde bir anlam ifade eden sözcüklerin arasında ihtisas kelimesi bulunuyor. İhtisas sözcüğünün belirlenen birçok anlamı bulunuyor. TDK'ya göre, duygu ve duygulanma anlamlarına sahip olan bir kelimedir. 

 İhtisas Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Anlamlı bir cümle kurabilmek veya kendimizi daha iyi ifade edebilmek için anlamı bilinen sözcükleri tercih etmek gerekiyor. Anlamı bilinmeyen veya daha önce kullanılmayan kelimeler cümlenin anlam yapısını bozan durumlardır. Bireyler ihtisas sözcüğünü her ne kadar duysa da, anlamı hakkında bilgi sahibi olamıyor. Bilgi sahibi olmadıkları sözcüklerin kullanımını yapmıyor. Kelime çeşitliliğini arttırmak adına ihtisas sözcüğünün anlamı da öğrenilmek isteniyor. Günümüzde kullanılan ihtisas sözcüğü, uzmanlık veya uzmanlaşma anlamında kullanılabiliyor. 

Haberin Devamı

 İhtisas Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Kelimelerin anlamlarını öğrenebilmek için en doğru kaynaklar arasında TDK yer alıyor. Herkes tarafından bilinen TDK, sözcük türleri hakkında doğru bilgileri paylaşıyor. Herhangi bir sözcük türü için TDK'da araştırma yapmak yeterli oluyor. İhtisas sözcüğü de TDK'da sözlük anlamı bulunan bir kelimedir. İhtisas sözcüğü TDK'ya göre, duygu ve uzmanlık anlamındadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF