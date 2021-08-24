İhtilam Nedir? Tdk'ya Göre İhtilam Kelimesi Ne Anlama Gelir? İhtilam Sözlük Anlamı

İhtilam kelimesi kişilerin tercih edebileceği sözcüklerden biridir. İhtilam kelimesi TDK'ya göre, düş azması anlamına sahip olan ve yaygın olarak tercih edilen bir sözcük çeşididir.

İhtilam Nedir?

Bireyler birçok sözcüğün sözlük anlamlarını internet üzerinde araştırarak en doğru bilgilere sahip olmak istiyor. Anlamı bilinmeyen sözcükler arama motorlarına yazılarak bilgi sahibi olunmak isteniyor.

İhtilam kelimesi de, kişilerce araştırılan bir sözcük çeşididir. İhtilam kelimesi, düş azması anlamıyla bilinen ve pek çok kişinin gün içerisinde kullandığı sözcük çeşitleri arasında yer alıyor. Bireyler ihtilam kelimesinin anlamlarını öğrenerek kendini geliştirmek istiyor. İhtilam kelimesi çok farklı alanlarda kişilerin önüne çıkabilecek bir kelime türüdür.

TDK'ya Göre İhtilam Kelimesi Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre ihtilam kelimesi, düş azması anlamındadır. Bireyler ihtilam kelimesini, düş azması anlamında her alanda kullanabilir.

İhtilam Sözlük Anlamı

İhtilam kelimesinin sözlük anlamları kişilerce araştırılan bilgilerden biridir. İhtilam kelimesi sözlüğe göre, düş azması anlamına sahip bir sözcük türüdür. Gündelik hayatta kişilerce tercih edilen özel bir sözcüktür.