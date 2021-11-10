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Ihtan ne demek, ne anlama gelir? Ihtan kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Ihtan#Nedir
Ihtan ne demek, ne anlama gelir Ihtan kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Son dönemlerde bir şarkı üzerinden öne çıkan ve merak edilen kelimeler arasında ıhtan sözcüğü gelmektedir. Anlamı pek bilinmeyen bir kelime olması ile beraber günlük yaşamda da çok fazla kullanılmaz. Peki, Ihtan ne demek, ne anlama gelir? Ihtan kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine detayları derledik.

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Yabancı kökenli bir kelime olmasının yanı sıra ıhtan sözcüğü Türkçede bulunur. Böylece Türkçede cümle içerisinde amaca uygun farklı yerlerde kullanma şansı tanır. Özellikle son dönemlerde bir şarkı üzerinden merak edilen ve araştırılan kelimeler içerisinde yer almaktadır.

 Ihtan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Türkçe üzerinden öne çıktığı vakit ıhtan kelimesine karşılık olarak, belli başlı bazı anlamlar kelime kapsamında öne çıkmaktadır.

 - Yavaş yavaş

 - Yavaştan

 Bu şekilde yukarıdaki anlamları kapsamında tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Herhangi bir durum ya da olayın yavaş yavaş yapıldığını gösteren bir yapıya sahiptir. Örneğin, ‘Yavaştan kaçalım artık’ Sözcük grubu kapsamında ıhtan kelimesi kullanılabilir.

 Ihtan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Son dönemlerde merak edilen ve İnternetten araştırılan kelimeler içerisinde ıhtan sözcüğü gelmektedir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit ‘yavaş yavaş ya da yavaştan’ şeklinde bir anlama sahiptir. Öne çıkan bir durumun ya da olayın hareketini gösteren bir yapı olarak ifade edilebilir. Yani herhangi bir hareketin yavaş yavaş ya da yavaştan yapıldığını anlatan bir kelimedir.

 

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#TDK#Ihtan#Nedir

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