İhracat Nedir Ve Nasıl Yapılır? İhracat Çeşitleri Ve Özellikleri

Aslında insanların ilk yıllarında beri ihracat ve ithalat kavramları ile iç içe olmaktadır. Bu nedenle bu her iki kavramın oldukça iyi öğrenilmesinde fayda vardır.

İhracat Nedir ve Nasıl Yapılır?

İlk insanlar ilk ihracat yapan bireyler olarak bilinmektedir. Bu durumun temel nedenini Araştırmacı ve tarih yazarlı şu şekilde anlatmaktadır. İlk olarak bireylerin bir köy veya bir şehir kurma ihtiyacı da bu sebepten oluşmaktadır, İlk insanlarında abisini bir çeşit av vurduğu kabul edildin. Bu avı pişirmek ve yemek için bir miktar tabak ve diğer tuz gibi ihtiyaçlar gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak bireyler kendi bünyelerinde olan eti satmaya başlamaktadırlar. Bu satma işlemi aslında bir tür takas olmaktaydı. Bireyin elinde ki etin yarısını satması ile biriye tabak ve tuz elde etmiştir.

Bu sayede ilk ihracat yapılmıştır. Elinde olan ve fazla olduğu düşünülen bir malzemeyi satarak yeni tabak alarak ithalatta gerçekleşmiştir. Yani kısaca ithalat tanımı elinde olan fazla malzemenin satılması olarak düşünülebilmektedir. Fakat ithalat ise daha çok kendi için gerekli olan bir malzemenin alınması olmaktadır. Bu iki kavram bir bir ile oldukça farklı birle gözükse aslıdan oldukça benzerdir. Bugün pek çok ülke hem ithalat hem de, ihracat yapmaktadır.

Bu ikinim de yapamayan ülkeler yok olmaya mahkûm olmuştur. Soğuk savaş yıllarında demir perde ile ülkelerini kapatan Rusya ve diğer komünist ülke hem ithalat hem de ihracat yapmamıştır. Bu durum sonucunda ise kesinlikle yıkılmışlardır.

Bugün önemli olan şey devletlerin ithalatları ihracatlarında fazla olmasıdır. Bunu küçük bir ev ekonomisinde anlatılması ise daha çok şu şekilde olmaktadır. Eğer birey gelirinde daha çok malzeme satar ise muhtemel zarara edip bir süre sonra borçlarını ödeyemeyecektir. Tarihte birçok ülke bu durumda olduğu için iflas edip yıkılmanın eşiğine gelmişlerdir. Bu nedenle gelir anlamına gelen ihracatın ithalat geçmemesinde fayda bulunmaktadır.

İhracat Çeşitleri ve Özellikleri Nedir?

İhracatın birçok yolu ve yöntemleri bulunmaktadır. Birçok çeşidi olan ihracatlardı biri Türkiye’nin de kullandığı kredili ihracat olmaktadır. Bu ihracat sayesinde daha güvenli alış verişler yapılmaktadır. Daha çok ikinci dünya savaşında tercih edilen ihracat isse sözleşmeli ihracat olmaktadır. Eğer bir ülke bir ülkeye ihraç malzemesi yapıyor ise ithal edeceği malzemeyi de bu ülkelerden almasında oldukça fayda vardır.

Bu nedenle bugün pek çok devlet ve kurum tarafında hala bu sistem kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekir ise Türkiye olarak bir ülkeden bir silgi alındığı düşünülüdür. Bu ülke sözleşmeli ihracat gereğince alması gereken kalem Türkiye’de uygun fiyatlı üretiliyor ise Türkiye’den almaktadır. Bu aslıdan bir nevi takas üstlü gibi dursa da aslıdan geniş alanda ve uzun zamanda oldukça karlı bir iş olmaktadır.

Diğer ve genel dünya ülkesinin tercih ettiği ihracat ise serbest piyasa ihracatı olmaktadır. Bu yöntem ise daha çok her ülkenin her ülkeyle ihracat yapma özelliği hakkında konuşulmuştur. Bu demek oluyor ki kimse ile her hangi bir koşul sürmeden ihracat ev ithalat yapmasında zarar yoktur. Bugün pek çok ülke tarafında kabul edilen bu sistemin yararlı ve zararlı ol arka pek çok özelliği bulunduğu bilinmektedir.