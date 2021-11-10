İhfa ne demek, ne anlama gelir? İhfa kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Tecvit kuralları ise, hem Kuranı doğru okumayı sağlarken hem de okuyuşu güzelleştirir. Uygulaması ve öğrenilmesi zor olmayan bu kurallardan bir tanesi de ihfa kuralıdır.

İhfa Ne Demek?

İhfanın sözlük anlamı ise, gizlenmek olarak bilinir. Bir çeşit tecvid kuralı olarak bilinen ihfa için bilinmesi gereken de bazı kurallar bulunur. İhfa kuralı idgam ve izhar arasında gerçekleşen bir olaydır. Şeddeli okumaktan uzak durmak ve çekinmek suretiyle gunneli olarak tarif edilen yani sesi genizden getirmek sureti ile okumak anlamına gelir.

İhfa Ne Anlama Gelir?

İhfa, günümüzde sıkça kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, saklanmak, saklanma, gizlenme anlamına gelir. Tecvidde: Harflerden birisini söylerken zayıf ve gizli söylemek ya da saklamak anlamlarına gelir. İhfa kelimesi ise, Osmanlı'dan beri dilimizde olan bir kelimedir.

İhfa Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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İhfa kelimesi, dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin TDK sözlüğüne göre anlamı ise, saklanmak gizlenme, saklanma, saklanılma anlamına gelir. Tenvin ya da nûn-i sakinden sonra ihfâ harflerinden bulunuyorsa ihfa uygulanır. Yani sakin ya da tenvin nundan sonra on beş harf varsa ihfa yapmak anlamına gelir.