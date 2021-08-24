İglo Nedir, Nerede Bulunur? İglo Nasıl Ve Neyden Yapılır?

İglu veya iglo, Eskimoların bir bölümünün daimi olarak veya av sezonları içerisinde geçici bir şekilde yaşadığı sıkıştırılmış nitelikteki kardan eve verilen isimdir. İglo, İnuit dili kapsamında "ev" manasına gelir ve yerel dilde ise çamur, çadır veya modern evler için de kullanılır.

İglo Nedir?

Türkçede iglu ya da iglo şeklinde bilinmekte olan Arktik buz evleri, kar veya buz kullanılarak yapılmış olan barınakları ifade etmektedir. Bu evlerin, çağımızda asırlar öncesindeki süreçte Inuitler tarafından icat edilmiş oluğu düşünülmektedir; fakat ilk iglonun kimin tarafından inşa edildiği ise bilinmemektedir. İglo kelimesi, Inuit dili kapsamında "kar evi" manasına gelmektedir.

İglo’nun Kullanım Amacı Nedir?

İnuitler yaz mevsimlerini hayvan derilerinden yapılmış olan çadırlarda, kış mevsimlerini ise taş ve etrafta yer alan diğer malzemeler kullanılarak elde edilmiş olan evlerde geçirirler. Kardan yapılmış olan iglolar, sadece bazı bölgeler de yaşamakta olan İnuitlerce kullanılır.

Avlamak amacı ile ailece yolculuğa çıkılması durumunda, geçici bir şekilde barınmak amacı ile kardan iglo yaparlar. Ancak, çağımızda İnuitler de modern bir hayat tarzını benimsemeye başlamalarından dolayı, ev yapımında artık daha metal ağırlıklı olan çağdaş malzemeler kullanılmaktadır.

İglolar Nasıl Yapılır?

İgloların büyük bir çoğunluğu, sert olan rüzgârlarca dövülmesi neticesinde buz kristallerinin birbirlerine kenetlenmesiyle ve dolayısı ile çok daha sert yapıya sahip olan karlardan inşa edilmektedir. Yeni yağmış veya rüzgârlar ile dövülmemiş nitelikteki karlar, iglo yapımı için genelde uygun olmamaktadır çünkü henüz yeteri kadar sertleşmemiştir. Uygun bir sertlikte olan bu karlar kürenir ve bloklar halinde kesilmektedir.

Karların toplandığı alanda açılabilen oyuk, iglonun alt taraflarının yerleşeceği yer şeklinde kullanılmaktadır. Daha sonra ise kesilen karlar, aşamalı olarak büyüyen bir biçimde ve aynı zamanda da global bir şekilde birbirleri üstüne istiflenir.

İglolar, genel olarak kalıcı yapılar değildir. Hem sıcaklık sebebiyle, hem de iglonun kendi kuvvetinin altında meydana gelen kar sünmesi neticesinde iglolar zaman geçtikçe aşınmaya başlar ve yok olurlar. Bu sebeple Eskimo halkı, gittikleri alanlarda yeni iglolar inşa ederek durmadan yaşam alanlarını değiştirmektedirler.

İglo Nerelerde Bulunur?

İglo kavramı Eskimolar ile ve Inuitler ile bağdaştırılmış olsa da bahsedilen bu buzdan evler yalnızca Kanada içerisinde Merkezi Arktik bölgesinde ve bununla birlikte Grönland’ın da Thule bölgesi içerisinde yaşamakta olan halk tarafından inşa edilmiştir. Hindistan ile Pakistan sınırları içinde mevcut olan Keşmir adı verilen bölgede yer alan Gulmarg kasabası içerisinde bir kayak merkezine iglo yapılmıştır.

İglo’nun İçi Kaç Derece Olmaktadır?

Bir iglonun sıcaklık değerine bakıldığında bu sıcaklık değerinin +4 derece olduğu görülmektedir. Bunun ışında içerisinde yer alan insanların vücut sıcaklığı ise, iglonun içerisinin sıcaklığını yaklaşık olarak 16 ya da 17 dereceye kadar çıkartabilme özelliğine sahip olmaktadır.

İglo Neyden Yapılır?

Bir iglonun yapılabilmesi için temel malzeme kar olmaktadır. İlk olarak sert bir zemine gereksinim duyulur. İglolar, kalın olan bir kar tabakasının üzerine inşa edilir ise daha sağlam bir yapı kazanmaktadır.

Karla kaplı olan alanlarda karın yüzeyi yumuşak olsa dahi, alt kısımda çoğunlukla sert kar tabakası bulunmaktadır. Bu tarzda olan bir zemin belirlenmektedir ve ardından da bu zeminin üzerine evin temelini oluşturacak biçimde daire çizilmektedir. Daha sonra ise, iglonun inşa edilebilmesi amacı ile zemin biraz eşilmelidir.