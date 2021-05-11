Iğdır'ın alan kodu kaçtır? Iğdır telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle Asya’ya bağlanan kapı olması ile beraber Türkiye için Iğdır şehri büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda engebeli arazisi ile beraber hayvancılık için oldukça elverişli bir yapıya sahiptir. Tabii diğer yandan geniş arazileri olması ile beraber tarım açısından da önemli bir potansiyel teşkil eder. Özellikle buğday ile beraber birçok farklı sebze meyve yetiştiriciliği konusunda öne çıkmaktadır.

Iğdır'ın Alan Kodu Kaçtır?

Iğdır' şehrin alan kodu 0 476’dır. Türkiye'nin en uç bölgelerinden biri olması ile beraber bu şehre ulaşım sağlayarak iletişim kurmak için 476 alan kodunu kullanabilirsiniz. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olması ile beraber Iğdır şehri, Türkiye için oldukça önemlidir. Özellikle pek çok hayvanın yetiştirilmesi ve İthalat ile ihracatını yapılması açısından öne çıkıyor.

Aynı zamanda birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapması ile beraber turistik açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Sanayileşme konusunda da gelişme gösteren şehir adına, iletişim amaçlı 476 alan kodunu kullanmanız yeterlidir. Böylece şehrin merkezi ile beraber bütün farklı ilçelerine erişim sağlamanız mümkün. Bireysel ve kurumsal olarak pek çok farklı bilgiyi sabit hatlar üzerinden alabilirsiniz.