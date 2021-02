Iğdır’a 10 yeni eğitim tesisi

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindekilerle Karakoyunlu ilçesindeki Alican Hudut Karakolu'nu ziyaret eden Bakan Selçuk, burada Mehmetçikle bir süre sohbet etti. Ardından kent merkezine geçen Selçuk, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda düzenlenen 10 Eğitim Tesisinin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk, ikinci yarı yıl zilini çalmak için Iğdır'a gelmeyi tercih ettiklerini söyledi. Türkiye'nin sınırları içerisinde bulunan her bir evladın gülümsemesi, mutluluğu ve onların kaliteli bir eğitim almasının herkesin ortak çabası ve amacı olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Iğdır'da böyle bir toplu açılış törenini bu gayret, çaba ve dava için yapıyor olmanın şerefi ve sevinci bizi mutlu ediyor. Bu tören için açılışını yapacağımız 10 eğitim kurumu içinden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu özellikle seçtik. Hem bu okula ismi verirken açılış yapmak hem de bu okulu seçerken İstiklal Marşı'nın kabulünün 100’üncü yılı içindeyiz. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisimiz çok yüce bir hatırşinaslık gösterdi ve 2021 yılını İstiklal Marşı yılı ilan etti. Bu bizim için çok önemli ve özel bir anlam taşıyor. İstiklal Marşı, bu okulun üzerinde kurulduğu ülke sınırlarına sahip çıkışımızın, cumhuriyetimizi inşa edişimizin, bağımsız ve dik duruşumuzun, Kurtuluş Savaşımızın ve baki olan milli iradenin ruhunu yansıtan çok özel ve kutlu bir şiirimizdir. Onu kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u her zaman anmak ve onun ortaya koyduğu yüce eseri okullarımızda, sınıflarımızda ve derslerimizde her daim diri tutmanın peşindeyiz ve İstiklal Marşı okunurken duygunun ve coşkunun en yücesine çıkmak hepimizin kalbi vazifesidir. Mehmet Akif Ersoy'un işaret ettiği milli iradenin yeni neslin şiarı olmasını temenni ediyorum. Her bir okulumuzun çocuklarımızın İstiklal Marşı'mızın ruhunu kavrayacağı, bilimin aydınlığında ve yol göstericiliğinde bütün dünyadaki akranlarıyla beraber rekabet edebileceği, yarışabileceği ve bu ülkenin bayrağını en yüksekte tutarak bu ülkeyi yücelteceği bir mekan olması dileğiyle de elbette devam ediyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz okulların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Iğdır'da eğitimin kalitesini doruklara çıkaracağız ve çocuklarınız için ne istiyorsunuz sorusunun cevabını burada bu binaların altında birlikte vereceğiz. Onun için de daha fazla çaba göstererek Iğdır'ın eğitim kalitesini hem Türkiye'de hem de dünyada rekabet edilebilir bir noktaya taşıyacağız."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından öğrencilerle kurdele keserek okulun açılışını yaptı, okul bahçesinde fidan dikti.