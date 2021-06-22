Iğdır lise taban puanları 2021! Iğdır LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Iğdır'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Iğdır'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...



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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik IĞDIR / MERKEZ / Haydar Aliyev Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 406,9899 6,69 0,06 IĞDIR / MERKEZ / Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 358,7457 17,16 6,72 IĞDIR / MERKEZ / Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 334,6803 24,36 6,85 IĞDIR / MERKEZ / Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 323,6401 28,08 7,3