Iğdır lise taban puanları 2021! Iğdır LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Iğdır'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Iğdır'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
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|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|IĞDIR / MERKEZ / Haydar Aliyev Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|406,9899
|6,69
|0,06
|IĞDIR / MERKEZ / Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|358,7457
|17,16
|6,72
|IĞDIR / MERKEZ / Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|334,6803
|24,36
|6,85
|IĞDIR / MERKEZ / Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|323,6401
|28,08
|7,3
|IĞDIR / MERKEZ / Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|269,0931
|52,04
|25,17
|IĞDIR / MERKEZ / Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|251,5977
|62,2
|27,45
|IĞDIR / MERKEZ / Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|247,808
|64,58
|30,17
|IĞDIR / MERKEZ / Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|227,2332
|78,11
|34,35