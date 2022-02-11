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Iğdır hangi bölgede, haritada nerede? Iğdır ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Iğdır hangi bölgede, haritada nerede Iğdır ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Iğdır, Türkiye'de yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir il olarak tanımlanabilir. Bu ilin asıl tanımı ise Türkiye'nin en doğuda kalan ili olması olarak bilinir. Türkiye'de yer alan bu il, Türkiye'ye 3 ülke il sınırı bulunan tek il olması da Iğdır'ı diğer illerden ayıran bir özelliktir. Kendine has ve özgü olan özellikleri bulunan bir il olan Iğdır, Ağrı Dağı gibi önemli bir dağı her yerden görme imkanı veren bir il olarak tanımlanmaktadır. Kendine özgü doğal güzellikleri bulunan Iğdır ili hakkında merak edilen sorular her zaman olmuştur. Hangi bölgede yer alır? Iğdır haritada nerede? Iğdır'ın nüfusu, iklimi ve ilçeleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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Iğdır, üç ülke ile sınırı bulunan ve Türkiye'de bu özelliğe sahip tek il olarak tanımlanan bir ildir.

Iğdır Hangi Bölgede Yer Alır?

Iğdır Türkiye'de yer alan bir il olmasının yanı sıra bölge olarak Doğu Anadolu'da yer almaktadır. Erzurum ve Kars gibi iller ile yakın ilişkisi bulunan bir ildir. Erzurum Kars bölümünde yer alan ve konumu itibari ile Türkiye'nin en doğusunda bulunan il olarak da tanımlanabilir. Bu il merkezine bağlı olan Suveren köyü, Ağrı Dağı'nın yüzölçümü olarak büyük bir kısmını kapsamaktadır. Bu açıdan da önemli ve adı geçen bir il olmaktadır.

Ağrı Haritada Nerede Yer Alır?

Iğdır haritada Ağrı'ya yakın bir yerde ve aynı zamanda Erzurum Kars gibi illere oldukça yakınlığı olan bir il olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra Muş, Van ve Ardahan gibi diğer iller de Iğdır iline komşu iller olarak sıralanabilir. Türkiye'nin en doğusunda yer alması da bu ili ayıran en önemli özelliklerden biri olarak sayılabilir.

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Iğdır İlçeleri Nelerdir?

Iğdır ilin ait olan il merkezi haricinde toplamda 3 adet il bulunmaktadır. Iğdır iline ait olan ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

  1. Aralık,
  2. Tuzluca,
  3. Karakoyunlu olarak sıralanabilir. Bu ilçelerin en uzak mesafede olanı Tuzluca olarak bilinir. Karakoyunlu en yakın mesafede yer almaktadır. İl merkezine bağlı olan merkez ilçenin bir kısmı, Ağrı Dağı'nın yüz ölçümü yaklaşık üçte biri kadar olan kısmı bu Suveren Köyü sınırı içerisinde yer alır.

Iğdır Nüfusu Hakkında Bilgi

Iğdır ilindeki nüfus yıllardan yıllara değişiklik göstermiştir. Bu değişiklik diğer illerde yer alan çalışma imkanının artması ya da değişik sebepler ile gerçekleştirilmektedir. 2020'de elde edilen verilere göre Iğdır ili sınırları içerisindeki nüfus 199.442 kişiden meydana gelmektedir.

Bu nüfusun yarısından fazlası şehirde yaşam göstermektedir. Bu da çalışma imkanlarından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra yüzölçümünün 3.664 kilometre kare olduğu bilinen bu il, km kare başına 54 kişi düşen bir il olarak tanımlanabilir. Bunların haricinde nüfusun en çok artış göstermiş olduğu Iğdır ilçesi Merkez ilçedir. En az artış görülen ise Tuzluca olarak bilinmektedir.

Iğdır İklim Hakkında Bilgi

Iğdır iline ait olan iklim Karasal İklim olarak tanımlanmaktadır. Bu iklim tipi Doğu Anadolu Bölgesi illerinde görülen bir iklim türü olarak görülmüştür. Ancak Iğdır ili bu iklim tipinden bu kadar etkilenmez. Bunun nedeni ise Ağrı Dağı gibi alanlara nazaran daha alçak bir yerde bulunmasıdır. Bu ilde -30 dereceye kadar inen sıcaklıklar görülmektedir. Yaz aylarında ise 41 dereceyi geçen hava sıcaklıkları ile karşılaşmak mümkündür. Yıllık ortalama sıcaklığı ise yaklaşık 11,6 derece kadardır. Orman açısından bakıldığı zaman Türkiye'nin en yoksul ve en az orman bulunan bölgesinden biri olarak sayılabilir.

 

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