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İga ne demek ve açılımı nedir? İga neyin kısaltması

İga ne demek ve açılımı nedir İga neyin kısaltması

Kısaltma terimler, özellikle yazı dilinde ve markalaşma sürecinde sıklıkla kullanılır. Bunun nedeni hem yazı dilinde kelime kalabalığından kurtulmak olurken hem de akılda kalıcı olmak ve marka değeri taşıyan bir isim elde etmektir. İGA bir kısaltma sözcüktür. Çoğu kişi ilk kez karşılaşmış olabilir. Anlamını merak edenler için İGA ne demek ve açılımı nedir? İGA neyin kısaltması tüm detayları ile sizler için derledik.

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Kısaltma kullanmak, hedef kitlenin aklında daha kalıcı olmayı sağlar. Ayrıca yabancı kökenli kelimeleri uzun uzun belirtmek yerine kısaltmalarını kullanmak daha kolaydır. İGA, özellikle seyahat sever ve yolculuk yapanların sıklıkla karşısına çıkan bir terimdir. 

 İGA Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 İGA, aslında bir ortaklık yapısına verilen kısaltma isimdir. Bu terimin açılımı ise şöyledir; İstanbul Grand Airport. İstanbul Hava Limanı'nın yapılması ve işletilmesi için kurulmuş olan yapılaşmadır. Bu yapılaşma içerisinde birden fazla ortaklık vardır. Bu ortaklı yapının bir araya gelme amacı ise İstanbul Hava Limanını inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmektir. İGA kuruluşunun yolculuğu 7 Ekim 2013'te başlamıştır. Ardından 42 ay boyunca inşaat süresi bulunmaktadır. İGA, bu işe başlarken dünyanın en büyük hava limanını inşa etmeyi amaçlamıştır. 

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 İGA Neyin Kısaltması? 

 İGA, İstanbul Hava Alanının hem yapımını hem de işletmesini üstlenen ortaklı yapının kısaltmasıdır. Açılımı ise İstanbul Grand Airport şeklindedir. İstanbul Hava Alanı halen bu şirket tarafından işletilmeye devam etmektedir.

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