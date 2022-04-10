İga ne demek ve açılımı nedir? İga neyin kısaltması

Haberin Devamı

Kısaltma kullanmak, hedef kitlenin aklında daha kalıcı olmayı sağlar. Ayrıca yabancı kökenli kelimeleri uzun uzun belirtmek yerine kısaltmalarını kullanmak daha kolaydır. İGA, özellikle seyahat sever ve yolculuk yapanların sıklıkla karşısına çıkan bir terimdir.

İGA Ne Demek ve Açılımı Nedir?

İGA, aslında bir ortaklık yapısına verilen kısaltma isimdir. Bu terimin açılımı ise şöyledir; İstanbul Grand Airport. İstanbul Hava Limanı'nın yapılması ve işletilmesi için kurulmuş olan yapılaşmadır. Bu yapılaşma içerisinde birden fazla ortaklık vardır. Bu ortaklı yapının bir araya gelme amacı ise İstanbul Hava Limanını inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmektir. İGA kuruluşunun yolculuğu 7 Ekim 2013'te başlamıştır. Ardından 42 ay boyunca inşaat süresi bulunmaktadır. İGA, bu işe başlarken dünyanın en büyük hava limanını inşa etmeyi amaçlamıştır.

Haberin Devamı

İGA Neyin Kısaltması?

İGA, İstanbul Hava Alanının hem yapımını hem de işletmesini üstlenen ortaklı yapının kısaltmasıdır. Açılımı ise İstanbul Grand Airport şeklindedir. İstanbul Hava Alanı halen bu şirket tarafından işletilmeye devam etmektedir.