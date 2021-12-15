İftihar etmek ne demek, ne anlama gelir? İftihar etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

İftihar etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kıvanç duymak 2- Övünmek 3- Gururlanmak 4- Takdir edilmek

5- Temeddüh Etmek

İftihar etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

15. yüzyılda literatüre giren iftihar etmek kelimesi, kişinin haklı gerekçelerle gururlanması anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen diğer sözcükler ise şunlardır:

1- İftihar Belgesi: Takdirname adıyla da bilinen ve not ortalaması yüksek olan öğrencilere verilen belge

2- Fahriye: Kaside türündeki şiirlerde, şairlerin kendilerini övdükleri kısım.

İftihar etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

İftihar etmek kelimesi cümle içerisinde tamlama olarak kullanılır. Dil bilgisi kurallarına göre tüm tamlamaların ayrı yazılması gerekir.

İftihar etmek - Doğru Kullanım

İftiharetmek - Yanlış Kullanım

Haberin Devamı

İftihar etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Babam ''sizinle ne kadar iftihar etsem azdır'' dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

2- İftihar etmek ile kibirlenmek aynı şey değildir.