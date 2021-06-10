İfa Nedir? Tdk'ya Göre İfa Kelimesi Ne Demek? İfa Sözlük Anlamı..

Türkçede kullanılan birçok kelimenin kökeni farklı olabilmektedir. İfa kelimesinin kökeni ise Arapça olarak bilinmektedir. Arapça kökenli olan ifa kelimesi sık sık duyduğumuz ve kullandığımız bir kelimedir. Bu kelimenin anlamını öğrenerek daha doğru bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz.

İfa Nedir?

İfa kelimesi çoğu kişinin kullandığı veya duyduğu bir kelimedir. Birçok kişi ise bu kelimeyi kullansa bile anlamını bilmeyebilir. Bu yüzden insanlar merak duyduğu kelimeleri araştırarak öğrenmek isterler.

İfa, bir işi yapmak anlamına gelmektedir. Ayrıca bu kelimenin yapılması gereken bir şeyi yerine getirmek anlamı da bulunmaktadır. Bir işi yaptığınız zaman o işi ifa etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden ifa kelimesi bir işi yapmak veya yerine getirmek manasında kullanılmaktadır.

İfa kelimesi, borç ödemek anlamında da kullanılmaktadır. Borcunu ifa eden kişilerin bu işi yerine getirdikleri anlaşılmaktadır. Bu yüzden borç ödemek içinde ifa kelimesi kullanılmaktadır.

TDK'ya Göre İfa Kelimesi Ne Demek?

Dilimizde yer alan tüm kelimelerin TDK'ya göre karşılığı bulunmaktadır. Bu sayede kelimelerin en doğru anlamları öğrenilmiş olmaktadır. TDK'ya göre ifa kelimesinin anlamı da bulunmaktadır. Bu anlama göre ifa kelimesi, herhangi bir işi yapmak ve yerine getirmek şeklindedir.

TDK'ya baktığımız zaman ifa kelimesi ile ilgili en doğru anlamın yazdığını görmekteyiz. Çünkü TDK'yda her zaman net ve doğru bilgiler yer almaktadır. Bu yüzden bilmediğiniz kelimeleri öğrenmek için TDK'dan yardım alabilirsiniz.

İfa Sözlük Anlamı Nedir?

İfa kelimesinin sözlükteki anlamına baktığımız zaman herhangi bir işi yerine getirmek ve bir işi yapmak şeklinde olduğunu görmekteyiz. İfa kelimesi genel olarak 'ifa etmek' şeklinde kullanılmaktadır. Günlük hayatta sık kullanılan 'ifa etmek' tabiri, yerine getirmek ve herhangi biri işi yapmak anlamına gelmektedir.

Bir işi yaptığınızda veya yapacağınızda o işi ifa etmiş oluyorsunuz. Birçok iş için ifa ettim tabirini rahatlıkla kullanabilirsiniz. İfa ettim diyen kişinin kurduğu cümlede o işi yaptığı anlamı çıkarılabilir. Çünkü ifa kelimesi bir işi yerine getirmek ve yapmak anlamındadır.

İfa Kelimesi İle İlgili Örnek Cümleler

İfa kelimesi ile ilgili birçok örnek bulunmaktadır. Bu örnek cümleler ile ifa kelimesini daha net bir şekilde öğrenebilirsiniz. İfa kelimesi cümle içerisinde kullanılırken dikkatli davranmak gerekmektedir. Bu şekilde doğru bir cümle kurmuş olacaksınız.

- Askerlik görevimi geçen sene ifa ettim. (Bu cümlenin anlamına göre askerlik görevinin geçen sene yapıldığı anlaşılmaktadır.)

- İşe yeni alınan çalışanın işini gerektiği gibi ifa etmediğini gördüm. (Bu cümlede işe yeni giren kişinin görevini tam olarak yapmadığı anlamı vardır.

- Öğrenci, derslerini zamanında ifa edeceğini söyledi. (Bu cümlede öğrencinin, derslerini zamanında yapacağı anlaşılmaktadır.)

- Verilen görevi en iyi şekilde ifa ettiğimi düşünüyorum. (Bu cümlenin anlamına göre verilen iş en iyi şekilde yapılmıştır.)

- Sorumluluklarını eksik ifa ettiği için ona kızdım. (Bu cümleye göre belirtilen kişi sorumluluklarını yerine getirmemiştir.)

Örnek cümlelerde görüldüğü gibi ifa kelimesi son derece yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Bu kelimeyi cümle içerisinde kullandığınız zaman belirtilen işi yerine getireceğiniz anlamı çıkmaktadır. Tabi cümlenin zamanına bakarak ifa ettim veya ifa edeceğim şeklinde tabir kullanılabilir.

Bir işi yapmak veya yerine getirmek için kullanılacak olan kelime ifa kelimesidir. Bu yüzden ifa kelimesini günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz.