If Clause Type 3 (If Conditional 3) Kullanımı Örnekleri, Olumlu Ve Olumsuz Cümleleri İle Konu Anlatımı

İngilizce bilen bireyler detayları da çok iyi kavramaktadır. Bu konulardan bir tanesi de IF clause type 3 konusudur. Dillerde şart belirten, hipotez belirten, koşul belirten ana cümleler ve yan cümleler vardır. Bu konuda ana ve yan cümlelerle ilgilidir.

IF Clause Type 3 (IF Conditional 3) Kullanımı Örnekleri

IF clause konusunda iki tarz cümle kurulumu vardır. Bunlardan bir tanesi IF ile başlamaktadır. Bu cümle yapısı şart belirmekte ve hipotez içerikli yan cümle olarak bilinmektedir. Konuda yer alan diğer cümle yapısı ise ilgili koşulun gerçekleşmesi durumunda sonucu belirtecek ana cümledir. İşte burada anlatılan yan cümle yapısına if-clause denmektedir. Ana cümle yapısına da main clause ismi verilmektedir.

Kısacası IF clause konusu koşul içerikli cümle yapılarını anlatmaktadır. BU başlık altında koşul şart cümlelerinin yapısı incelenmektedir. Bu konunun IF clause type 3 başlığı altında ise geçmişte olup bitmiş olayların tam tersi düşünülür. Bu düşünceye göre bir koşul ileri sürülür. Bu koşula bağlı sonucu ifade etmek için de bu başlık altındaki cümle yapılarından yararlanılır.

Bu konu başlığındaki cümleler geçmişe yönelik gerçek olmayan durum şeklinde ifade edilebilir. Bu şekilde ifade edilen cümlelerin geçmiş zamanda kurulduğunu da anlamaktayız. Dolayısıyla olaylar geçmişte olup bitmiştir.

Bu yapıda kurulan cümlelerin ana zamanı geçmiş zamanın bir derece geçmiş halidir. Bu zamana da Past Perfect Tense denmektedir. Ana cümleler bu zamandaki kurallara göre kurulur. Yan cümleler ise If olarak yapılır ve fiilin üçüncü hali kullanılır.

Konunun daha iyi anlaşılması için karşılaştırmalı cümle örneklerini inceleyelim;

Gerçek yani şu anki durumu anlatan cümle: Çok yemek yemedin dolayısıyla da aç kaldın. Bu cümlenin İngilizcesi de You didn't eat much, so you were hungry şeklindedir.

Type 3 formuyla aynı cümle kurulduğunda şöyle olur; Eğer çok yemek yeseydin aç kalmazdın. Bu cümlenin İngilizcesi de If you ate a lot, you wouldn't go hungry şeklindedir.

IF Clause Type 3 (IF Conditional 3) Olumlu Cümle Yapısı Örneklerle Konu Anlatımı

Örneklere geçiş yapmadan önce IF clause type 3 konusunun yapısını formül şeklinde bildirelim. İşte yapı şöyledir;

IF + Past Perfect Tense, + Would Have / Could Have + V3

IF cümlesi Main cümle yani ana cümle

Konuyla ilgili örnek cümleler şöyle sıralanmaktadır;

Eğer çok çalışmış olsaydın sınavı geçerdin. If you had studied hard, you would have passed the exam.

Eğer bu filmi seyretmiş olsaydın detayları bilirdin. If you had seen this movie, you would know the details.

Eğer Ankara'ya gitseydin pişman olmazdın. If you went to Ankara, you wouldn't regret it.

Eğer benimle evlenmiş olsaydın çok mutlu olacaktın. If you had married me, you would have been very happy.

IF Clause Type 3 (IF Conditional 3) Olumsuz Cümle Yapısı Örneklerle Konu Anlatımı

IF clause type 3 (IF Conditional 3) konusunda aslında olumlu ya da olumsuz cümle yapısı yoktur. Bir şeyi yaparsan bu olur yapmazsan bu olur yapsaydın böyle olurdu yapmasaydın şöyle olurdu şeklinde koşula bağlılık söz konusudur. Bu yüzden cümlelerin en başında eğer kelimesi kullanılmaktadır. Çünkü Türkçede eğer sözcüğü koşullu bir cümle yapısının arkasından geleceğini bizlere bildirmektedir.

IF clause type 3 cümlelerinde gerçekleşmesi mümkün olmayan durumlar ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu cümlelerde pişmanlık ve eleştiriler söz konusudur. Tamamlanmış ve geçmişte kalmış durumlardan bahsedildiği için de konuya hakim zaman türü geçmiş zamandır.

Bu duruma baktığımızda aslında IF clause type 3 cümleleri olumsuz anlamları ifade etmektedir. İşte örnek cümleler şöyle sıralanmaktadır;

Eğer yarışma için çalışsaydınız turu geçerdiniz. If you had studied for the competition, you would have passed the round.

Eğer kapıyı kilitlemiş olsaydın içeriye hırsız girmezdi. If you had locked the door, the thief would not have come in.

Eğer kız arkadaşın bize karşı kaba olsaydı onu sevmezdik. If your girlfriend was mean to us, we wouldn't like her.

Eğer tatile uçakla gitselerdi kaza yapmazlardı. If they had gone on vacation by plane, they wouldn't have crashed.