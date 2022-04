If Clause Type 2 (If Conditional 2) Kullanımı Örnekleri, Olumlu Ve Olumsuz Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

IF Clause Type 2 veya başka bir ifade ile Conditionals 2 cümleleri konusu özellikle yeni yeni İngilizce öğrenmeye başlayanlar için çok önemli bir konudur. Aynı zamanda İngilizce bilgisini tazelemek isteyen kişilerin de araştırdığı bir konu olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan hakkında detaylşı bilgi sahibi olunması bireylere önemli faydalar sağlayacaktır.

IF Clause Type 2 (IF Conditional 2) Kullanımı Örnekleri

'Type 2 conditional' olan cümlelerde, 'if' cümlesinde 'simple past' kipi ve de temel cümlede 'present conditional' ya da 'present continuous conditional' kipi kullanımı söz konusudur. Tüm şartlı diğer bir tabirle koşullu cümlelerde olduğu gibi, cümlelerin sırası sabit durumda değildir. Cümlelerin yeri değiştirildiği takdirde zamirleri yeniden düzenleyerek ve noktalama işaretlerini uyarlayarak aynı anlamın elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Haberin Devamı

I have no money if i had money i would buy a house

(hiç param yok eğer param olsaydı bir ev alırdım)

If it rained, you would get wet.

(YAğmur yağsa ıslanırdın)

You would get wet if it rained.

(Yağmur yağsa ıslanırdın.)

If you went to bed earlier you wouldn't be so tired.

(Daha erken yatsaydın bu kadar yorgun olmazdın.)

You wouldn't be so tired if you went to bed earlier.

(Daha erken yatsaydın bu kadar yorgun olmazdın.)

If she fell, she would hurt herself.

(Düşerse kendine zarar verebilirdi.)

She would hurt herself if she fell.

(Düşerse kendine zarar verirdi.)

'Type 2 conditional' olası olmayan ya da varsayımsal bir şartı ve bu şartın olası sonucunu ifade eder. Bu cümleler gerçek durumlara dayalı durumda değildir. 'Type 2 conditional' cümlelerde, zaman şu an yahut her zaman ve durum tamamıyla varsayımsal niteliktedir.

Örnekler:

If you really loved me, you would buy me a diamond ring.

(Beni gerçekten sevseydin, bana bir elmas yüzük alırdın.)

If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken.

(İngiltere Kraliçesi olsaydım herkese tavuk verirdim.)

If I knew where she lived, I would go and see her.

(Nerede yaşadığını bilseydim, gidip onu görürdüm.)

Haberin Devamı

"If I was" yerine "if I were" kullanmak doğru ve son derece yaygındır (dilek kipi).

Örnekler:

If I were taller, I would buy this dress.

(Daha uzun olsaydım, bu elbiseyi alırdım.)

If I were you, I would give up smoking.



(Ben olsam sigarayı bırakırdım.)

IF Clause Type 2 (IF Conditional 2) Olumlu ve Olumsuz Cümleleri İle Konu Anlatımı

Her zaman şu an yahut her zaman ve durum tamamıyla varsayımsal olan 'Type 2 conditional' cümlelerde olumlu ve olumsuz kullanım örnekleri:

İf she went to school in the city she would be successful.

(Eğer şehirde okula gitseydi başarılı olurdu)

If she had gone to school in the city she would not have been successful.

Haberin Devamı

(Eğer şehirde okula gitseydi başarılı olmazdı.)

If I had money I would buy a house.

(Eğer param olsaydı ev alırdım.)

If I had money I wouldn't buy a house.

(Eğer param olsaydı ev almazdım.)

If she lived in the village she wouldn't be happy.

(Eğer köyde yaşasaydı mutlu olmazdı.)

(If she lived in the village she would be happy.)

(Eğer köyde yaşasaydı mutlu olurdu.)