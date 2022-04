If Clause Type 1 (If Conditional 1) Kullanımı Örnekleri, Olumlu Ve Olumsuz Cümleleri İle Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Koşul cümleleri Türkçe ile İngilizce dilinin benzerlik gösteren noktalarında yalnızca bir tanesidir. İngilizcede If Clause olarak geçmekte olan bu gramer konusu, Türkçede olduğu gibi şartlı cümle kurmak amacı doğrultusunda kullanılır. Akıcı bir İngilizce için konuya hâkim olunması gerekliliği söz konusudur.

IF Clause Type 1 (IF Conditional 1) Kullanımı Örnekleri

'Type 1 conditional' yapısına sahip olan cümlelerde, 'if' cümlesinde 'simple present' kipi, ve temel cümlede ise 'simple future' kipi kullanımı söz konusudur. If cümlesi (şart) Temel cümle (sonuç)If + simple presentsimple future olarak karşımıza çıkmaktadır.

If this thing happensthat thing will happen.

(Bu şey olursa o şey olur)

Tüm şartlı cümlelerde olduğu şekliyle, cümlelerin sırası sabit durumda değildir. Cümlelerin yeri değiştirildiği durumlarda zamirleri yeniden düzenleyerek ve noktalama işaretlerini uyarlayarak aynı anlam elde edilebilmesi mümkün hale gelmektedir. Konun daha net olması adına örneklerle anlatım çok yararlı olacaktır.

Örnekler:

If it rains, you will get wet.

(Yağmur yağarsa ıslanırsın.)

You will get wet if it rains.

(Yağmur yağarsa ıslanacaksın.)

If Julia is late again I will be mad.

(Julia yine geç kalırsa çıldırırım)

I will be mad if Julia is late again.

(Julia yine geç kalırsa çıldıracağım)

If you don't hurry, you will miss the bus.

(Acele etmezseniz, otobüsü kaçıracaksınız.)

You will miss the bus if you don't hurry.

(Acele etmezsen otobüsü kaçırısınız)

Olumlu ve Olumsuz Cümleleri İle Konu Anlatımı

'Type 1 conditional' olası bir şartı ve bu şartın olası neticesini ifade eder. Bu cümleler gerçeklere dayalı bir yapıya sahip olup gerçek dünya ve belirli durumlar ile alakalı ifadelerde bulunmak amacıyla kullanılırlar. Bu tür cümleleri çoğunlukla uyarılar vermek amacı doğrultusunda kullanırız. 'Type 1 conditional' cümlelerde, zaman şimdiki zaman ya da gelecek zaman ve durum gerçektir. Konun çok daha anlaşılır olması için örnekler verilmesinde büyük fayda olacaktır.

Örnekler:

If I have time, I'll finish that letter.

(Vaktim olursa, o mektubu bitireceğim.)

What will you do if you miss the plane?

(Uçağı kaçırırsan ne yapacaksın?)

Nobody will notice if you make a mistake.

(Hata yaparsan kimse fark etmez.)

f you drop that botle, it will break.

(o bardağı düşürürsen kırılır.)

If you don't leave, I'll call the police.

(Eğer gitmezsen, polisi arayacağım.)

'Type 1 conditional' kullanımı söz konusu olan cümlelerde kesinlik derecesi, izin, ya da sonuç ile alakalı bir öneri belirtmek amacı doğrultusunda temel cümlede gelecek zaman kipi yerine kip belirteçleri kullanılabilir olmaktadır.

Örnekler:

If you drop that botle, it might break.

(O şişeyi düşürürsen kırılabilir.)

If you don't drop that bottle it won't break

(O şişeyi düşürmezsen kırılmaz)

I may finish that letter if I have time.

(Vaktim olursa o mektubu bitirebilirim.)

I can't finish that letter if I don't have time.

(Vaktim olmazsa o mektubu bitiremem.)

If he calls you, you should go.

(Seni ararsa, gitmelisin.)

If you don't buy my school supplies for me, I don't will be able to go to the park.

(Benim için okul malzemelerimi almazsan, parka gidemem.)