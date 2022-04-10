İett ne demek ve açılımı nedir? İett neyin kısaltması

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İETT kısaltmasındaki 2 T harfi herkesin aklını karıştırmaktadır. Bununda en büyük nedeni günümüz şartlarına göre değerlendirme yapılmasıdır.

İETT Ne Demek ve Açılımı Nedir?

İETT İstanbul 'da hemen hemen her gün herkesin kullandığı ulaşım araçlarının işletmesini yapan kurumdur. Tarihi 1869 yılına dayanan bu kurum halen faaliyetlerine devam eden bir kurumdur. İstanbul ilinde ilk olarak kent içi ulaşımın yapılması için Dersadet Tramway ve Tünel işletmesi olarak faaliyete başlamıştır.

1939 yılında Yapılanması değiştirilerek İstanbul Elektrik Tramway ve Tünel adını alarak İETT olarak anılmaya başlamıştır. İstanbul ulaşımı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı bir kurum olarak İstanbul halkına hizmet etmektedir. Hizmet alanında teknolojini gelişmesi ile birlikte metro, metrobüs ve otobüs gibi ulaşım araçları eklense de halen ismi İETT olarak kullanılmaktadır.

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İETT Neyin Kısaltması

Birçok bilgi yarışmasında kolay ve şaşırtmacalı soru olarak insanların karışına İETT açılımı çıkmaktadır. Günümüzde farklı araçlar ile de hizmet edilmesi insanların karıştırmasına neden olmaktadır. İETT "İstanbul Elektrik Tramway ve Tünel " işletmesinin kısaltmasıdır. Buradaki tünel günümüzdeki metroya benzer olan taksim tünelini temsil etmektedir.