İdari İşler Müdürü nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İdari İşler Müdürü olma şartları, maaşları ve iş imkanları

İdari işler müdürü; görev almış olduğu şirketin yönetimiyle alakalı olarak önemli hizmetleri planlar ve yönetir. Bu bakımdan bulunduğu pozisyon oldukça önemlidir.

İdari İşler Müdürü Nedir?

İdari İşler Müdürü, İdari İşler Departmanı kapsamında yer alan tüm faaliyetlerle ilgili şirket içerisinde rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmakla yükümlü olan kişidir.

İdari İşler Müdürü Ne İ Yapar?

İdari işler müdürü; sorumluluğunu almış olduğu şirketin; güvenlik, yemek, ulaşım, temizlik gibi gereksinim duyduğu çok çeşitli destek hizmetlerini büyük bir titizlikle planlar ve yönetir.

İdari İşler Müdürü Nasıl Olunur?

İdari İşler Müdürü olmak isteyenlerin katılmak zorunda olduğu her hangi bir için resmi eğitim süreci bulunmamaktadır. Şirketler iş yaptıkları sahaya uygun nitelikte, en az lise veya lisans mezunu adayları istihdam etmektedir.

İdari İşler Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

İdari İşler Müdürü olmanın da bazı belli başlı şartlarının varlığı söz konusu olmaktadır. Bu doğrultuda gerekli şartlar şu başlıklar altında toplanabilir;

- Etkili bir iletişim becerilerine sahip durumda olmak,

- MS Office programlarını etkili bir biçimde kullanabilir durumda olmak,

- Olası problemler karşısında etkili çözümler üretebilme kabiliyetine sahip olmak,

- İnsan ilişkilerinde etkili bir beceriye sahip durumda olmak,

- Yoğun stres altında çalışabilecek ve bu doğrultuda son derece etkili karar verebilecek bir yapıya sahip olmak,

- Takım çalışmasına yatkın bir kişiliğe sahip olmak,

- İnisiyatif kullanma becerisini etkili bir şekilde ortaya koyabilme niteliğine sahip olmak,

- Planlama, takip ve organizasyon becerisine sahip durumda olmak,

İdari İşler Müdürünün Görevleri Nelerdir?

İdari İşler Müdürü'nün görev aldığı şirketle alakalı olarak çeşitli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu başlıklar altında toplanmaktadır;

- Mutfak ve yemekhane hizmetlerinin denetim ve işleyiş süreçlerini organize etmek,

- İdari personeli denetlemek,

- Temizlik, kırtasiye ve sarf malzemesi, küçük demirbaşlar ile diğer malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak,

- Şirket içinde bulunduğu; güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi bina hizmetlerinin kontrolünü sağlamak ve ortaya çıkabilecek olası sorunların çözümü için gerekli desteği sağlamak,

- İdari işlerle alakalı malzeme gereksinimlerini belirlemek, siparişlerinin verilmesini sağlamak ve takibini yapmak,

- Teknik cihazlara yönelik gerekli koruyucu bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini takip etmek,

- İdari işlerle alakalı maliyetleri kontrol etmek ve ortaya çıkabilecek giderleri azaltıcı çalışmalar gerçekleştirmek,

- Firma iç ve dış alanlarının düzenlenmesi, bakımı ve temizliğiyle ile alakalı işlerin aksatılmadan gerektiği şekilde yürütülmesini sağlamak.

- Bina bakım ve onarım çalışmalarının, şirketin prosedür ve yönetmeliklerine uygun bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak,

- Personel servisi, kiralık araç ve akaryakıt hizmetleri takibini yapmak ve uygun bir şeklide organizasyonunu sağlamak,

- İdari işler dahilinde satın alınan tüm hizmetleri kayıt altına almak,

- İdari işlerle alakalı olan iç ve dış yazışmaları ve raporlamaları hazırlamak ve bunların düzenli bir biçimde dosya haline getirilmesini sağlamak,

İdari İşler Müdürü Maaşları Ne Kadar?

İdari İşler Müdürü maşları konusu şu şekilde ele alınabilmektedir;

- En Düşün İdari İşler Müdürü Maaşı; 2.550 TL

- En yüksek İdari İşler Müdürü Maaşı; 10.390 TL

- Ortalama İdari İşler Müdürü Maaşı; 6, 047 TL

İdari İşler Müdürü İçin İş İmkanları Nelerdir?

İdari işler Müdürü, tecrübe sahibi olduğu meslek kapsamında her türlü şirkette iş bulma olanağına sahiptir. Buna örnek olarak; turizm sektörü verilebilir.