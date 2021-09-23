İdari hakim nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İdari hakim olma şartları ve maaşları

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Türk Yargı Sisteminde pek bilinmeyen bir grup "İdari Hakimlik"tir. İdari hakimler, İdare Mahkemelerinde görev yapan hakimlerdir.

İdari Hakim Nedir?

Türk Yargı Sistemi içerisinde yer alan İdare Mahkemelerinde görevli olan hakimlere İdari Hakim denmektedir. İdari hakimin görevi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında, idari niteliği olan dava ve dosyalara bakmakla görevli olan hakimlerdir.

İdari Hakim Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur?

İdari hakimler sadece İdari Yargı'da görevlendirilirler. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa bağlı şekilde görev yaparlar ve atamaları da bu Kanun çerçevesinde yapılır. İdari hakimler; İdare Mahkemelerinde, Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da görev yaparlar.

İdari Hakim Olma Şartları ve Maaşları

İdari hakimliğin adli yargı hakimliğinden çok önemli bir farkı vardır. Adli Yargı hakimliği için mutlaka Türkiye'de bir Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş olmak şartı aranırken İdari Yargı Hakimliği sınavına girebilmek için Üniversitelerin bazı başka bölümlerini de bitirmek mümkündür.

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İdare mahkemeleri, idarenin işlemlerine karşı iptal ve tam yargı davalarına bakarlar. Vergi mahkemeleri de, idarenin harç, resim ve vergiler ve sair emsal mali mükellefiyetleri ve bunlardan doğan zam ve müeyyidelerden kaynaklı tam yargı davaları ve iptal davalarından sorumlu idari mahkemeleridir. İdari Yargı Hakimlerinin Kişisel Hak ve Maaş Durumlarını kısaca şöyle izah etmek mümkündür:

İdari Yargı Hakimliği için bazı şartları taşımak ve belli sınavlarda başarılı olmak gerekir.

İdari hakim olabilmek için Hukuk Fakültelerinin 4 yıllık lisans bölümlerini bitirmiş olmak gerekir. Ya da yurtdışında bitirilmiş Üniversitenin denklik belgesini almış olmak gerekir.

Hukuk Mesleklerine Giriş sınavlarına girmiş ve istenilen puanı almış olmak yani sınavı kazanmış olmak gerekir.

Mesleğe kabul için bu sınavı başarmak sadece bir barajı geçmek anlamına gelmektedir. Çünkü Adalet Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yapılan hakimlik mesleğine giriş sınavına girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

Bu yazılı sınavdır. Bu sınavda başarılı olmuş adayların ayrıca sözlü mülakata girmeleri gerekmektedir.

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Hakimlik mesleğine giriş mülakat sınavında da başarı gösteren idari yargı hakim adayı hala sadece hakim adayı statüsündedir.

Çünkü aday hakimliğin 2 yıllık staj dönemi bulunmaktadır.

İdari hakim adayı olan stajyer hakimler 2 yıllık staj döneminden sonra da bir sınava tabi tutulurlar. Bu sınavı başarı ile tamamlayan aday hakim artık idari hakim olarak mesleğe atanmayı bekler.

İdari hakimlerin de tayin ve terfi işleri Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

İdari hakimlerin görev yapacakları mahkemelerin sayısı ve bölgeleri bellidir. İdari yargı teşkilatı adli yargı teşkilatı kadar yurdun her yanına yayılmış değildir.

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İdari Hakimleri; 65 yaşına kadar kendileri istemedikleri sürece emekli edilemezler. Görevlerinden uzaklaştırılamazlar.

İdari hakimlerin de hakimlik teminatları vardır. Bir duruşma yahut ekibin iptal edilmiş olması, kendilerini haklarından yoksun kılmaz .Maaş ve tahsisatlarından yoksun bırakılamazlar.

Tıpkı adli yargı hakimleri gibi idari yargı hakimlerinin de sosyal hakları ve sosyal tesis ve imkanlardan yararlanma hakları bulunmaktadır. Örneğin; il ve ilçelerde bulunan Hakim evlerinde konaklama imkanlar bulunmaktadır.

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Göreve yeni başlayan İdari hakimin aldığı maaş yaklaşık 6.900-TL civarındadır.

İdari hakimler de adli hakimler gibi kendilerine tanınmış olan sosyal haklardan yararlanmaktadırlar.